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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy lunes 21 de julio de 2026

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy lunes 21 de julio de 2026

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de este lunes 21 de julio de 2026.

Logo de dorado mañana chance.
Dorado Mañana hoy
Foto: Pexels - Dorado Mañana.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance disponibles para los colombianos y puede adquirirse en diferentes ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.

Número ganador de Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 21 de julio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si corresponde a un premio.

Número ganador: xxxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una opción que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del resultado.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde diferentes valores y entrega premios dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y la modalidad seleccionada por el participante. Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado del sorteo en el orden correspondiente.

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Los jugadores pueden consultar el sorteo en vivo y verificar los resultados una vez sean anunciados.

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¿Cómo paga el chance Dorado Mañana?

Los premios dependen de la modalidad de apuesta y la cantidad de números acertados. El pago por cada peso apostado funciona así:

  • 4 cifras directa: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinada: paga 208 veces el valor apostado.
  • 3 últimas cifras directa: paga 400 veces el valor apostado.
  • 3 últimas cifras combinada: paga 83 veces el valor apostado.
  • 2 últimas cifras directa o "pata": paga 50 veces el valor apostado.
  • Última cifra directa o "uña": paga 5 veces el valor apostado.

¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado y sus resultados pueden consultarse después de las 11:00 a.m.. Los domingos y días festivos no se realiza sorteo.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Dorado Mañana?

De acuerdo con la información entregada por Paga Todo, los premios iguales o superiores a 100.000 pesos deben reclamarse en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original correctamente diligenciado y con todos los campos requeridos en la parte posterior.
  • Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador que realiza el reclamo.
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