Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy lunes 21 de julio de 2026

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance disponibles para los colombianos y puede adquirirse en diferentes ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.

Número ganador de Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 21 de julio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si corresponde a un premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una opción que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del resultado.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde diferentes valores y entrega premios dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y la modalidad seleccionada por el participante. Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado del sorteo en el orden correspondiente.

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Los jugadores pueden consultar el sorteo en vivo y verificar los resultados una vez sean anunciados.

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¿Cómo paga el chance Dorado Mañana?

Los premios dependen de la modalidad de apuesta y la cantidad de números acertados. El pago por cada peso apostado funciona así:

4 cifras directa: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinada: paga 208 veces el valor apostado.

paga 208 veces el valor apostado. 3 últimas cifras directa: paga 400 veces el valor apostado.

paga 400 veces el valor apostado. 3 últimas cifras combinada: paga 83 veces el valor apostado.

paga 83 veces el valor apostado. 2 últimas cifras directa o "pata": paga 50 veces el valor apostado.

paga 50 veces el valor apostado. Última cifra directa o "uña": paga 5 veces el valor apostado.

¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado y sus resultados pueden consultarse después de las 11:00 a.m.. Los domingos y días festivos no se realiza sorteo.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Dorado Mañana?

De acuerdo con la información entregada por Paga Todo, los premios iguales o superiores a 100.000 pesos deben reclamarse en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

