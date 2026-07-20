Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy lunes 20 de julio de 2026

El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más reconocidos en Colombia y está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados. Cada día, miles de apostadores participan con la esperanza de acertar el número ganador y llevarse uno de los premios disponibles.

Número ganador de Dorado Mañana hoy lunes 20 de julio de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 20 de julio de 2026 es el 4343 ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar cuidadosamente el tiquete con el vendedor autorizado.

Número ganador: 4343

Dos últimas cifras: 43

Tres últimas cifras: 343

La quinta: 3



Dorado Mañana 20 de julio Blu Radio

Las apuestas pueden realizarse en distintas modalidades, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de apuesta elegida. Quienes deseen seguir el sorteo en tiempo real pueden hacerlo a través de la transmisión oficial.

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Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una opción que incrementa las posibilidades de obtener mayores premios cuando se acierta junto con otras cifras del sorteo.

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Además, el plan de premios del Dorado Mañana ofrece las siguientes recompensas por cada peso apostado:

Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. Dos últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Última cifra (uña): paga cinco veces la apuesta.

¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana. Los resultados pueden consultarse poco después de finalizar el sorteo. Los domingos y días festivos no hay sorteo.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

Los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en los puntos Paga Todo, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

