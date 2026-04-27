Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy, lunes 27 de abril de 2026

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente entre quienes buscan verificar rápidamente los resultados tras realizar su apuesta.



Resultado del Dorado Mañana, lunes 27 de abril de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 27 de abril de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Plan de premios: cuánto paga el Dorado Mañana

Uno de los mayores atractivos de este sorteo es su estructura de pagos, que contempla diferentes niveles de ganancia según el tipo de apuesta. Esto permite obtener premios incluso con aciertos parciales, ampliando las oportunidades para los participantes.

Por cada peso apostado, los pagos se distribuyen de la siguiente manera:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este modelo ha contribuido a aumentar el interés entre los jugadores. Además, desde 2025 se incorporó una quinta balota o serie adicional, lo que incrementa las combinaciones posibles dentro del juego.



Horarios del sorteo: cuándo consultar resultados

Los horarios definidos del sorteo facilitan a los usuarios la consulta de resultados el mismo día en que realizan su apuesta, lo que aporta rapidez y confianza al proceso.

Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no hay sorteo

Gracias a este esquema, los resultados están disponibles en poco tiempo, manteniendo la dinámica ágil característica del Dorado Mañana.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en puntos autorizados por la entidad operadora. Para montos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

El cumplimiento de estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y garantiza un proceso de pago seguro y eficiente.

Con su sistema de premios, horarios claros y facilidad de participación, el Dorado Mañana continúa posicionándose como una de las alternativas más utilizadas por los apostadores en Colombia.