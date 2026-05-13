Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy miércoles 13 de mayo de 2026

El chance Dorado Mañana sigue siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su amplia cobertura en ciudades y municipios del país, junto con un atractivo plan de premios, lo convierten en una de las modalidades de chance más populares.



Número ganador del Dorado Mañana hoy, miércoles 13 de mayo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 13 de mayo de 2026 es el 4393 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador: 4393

Dos últimas cifras: 93

Tres últimas cifras: 393

La quinta: 5

¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si acertaron.

Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.



Plan de premios del Dorado Mañana

Uno de los principales atractivos de este chance es que permite ganar incluso con aciertos parciales. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona de la siguiente manera:



4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Además, el juego incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones posibles y agrega una nueva opción para aumentar las ganancias.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

De acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos exigidos.



Para cobrar el premio es necesario:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede afectar la validación y el pago del premio.

Gracias a su horario fijo, su facilidad para jugar y un sistema de pagos competitivo, el Dorado Mañana se mantiene como una de las opciones favoritas entre quienes participan en los juegos de suerte y azar en Colombia. Cada mañana, miles de personas consultan el resultado con la esperanza de que su número haya sido el ganador.