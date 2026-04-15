Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, miércoles 15 de abril de 2026

El Chance Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes buscan verificar de forma rápida los resultados luego de realizar su apuesta. Su dinámica ágil y la claridad en la información han contribuido a consolidarlo como una opción frecuente tanto para jugadores habituales como ocasionales.



Resultado del Dorado Mañana – miércoles 15 de abril de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miéroles 15 de abril de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Plan de premios: cuánto paga el Dorado Mañana

Uno de los principales atractivos del Chance Dorado Mañana es su esquema de pagos, que contempla distintos niveles de ganancia según la modalidad de apuesta. Este modelo permite que los jugadores obtengan premios incluso con aciertos parciales, ampliando las posibilidades de ganar.

De acuerdo con el plan vigente, los pagos por cada peso apostado son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este esquema ha incrementado el interés en el sorteo, al ofrecer múltiples opciones de premio según el nivel de acierto.

Además, desde 2025 el juego incorporó una quinta balota o serie complementaria, un cambio que impactó directamente las probabilidades. Según la información oficial, esta modificación amplió las opciones de ganar y reforzó la participación de los jugadores.



Horarios del sorteo: cuándo consultar resultados

La claridad en los horarios es otro de los factores que valoran los usuarios, ya que facilita la consulta de resultados el mismo día de la apuesta.



El Chance Dorado Mañana se realiza en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Este esquema permite verificar los resultados en un tiempo corto, lo que contribuye a la dinámica rápida del juego. La regularidad en los horarios también favorece la planificación de quienes participan de manera frecuente.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

En caso de resultar ganador, los premios deben reclamarse en puntos autorizados por la entidad operadora. Para montos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir ciertos requisitos para validar el pago.

Los requisitos son:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

El cumplimiento de estas condiciones permite realizar el proceso de manera ágil y evita contratiempos al momento de reclamar el premio.