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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy miércoles 6 de mayo de 2026

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy miércoles 6 de mayo de 2026

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Revise aquí el número ganador hoy, miércoles 6 de mayo de 2026.

Dorado Mañana resultado.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de may, 2026

El chance Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes buscan conocer de forma rápida si su apuesta resultó ganadora.

Resultado del Dorado Mañana hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 6 de mayo de 2026 es el 9944 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Resultado Dorado Mañana miércoles 6 de mayo de 2026

  • Número ganador: 9944
  • Dos últimas cifras: 44
  • Tres últimas cifras: 944
  • La quinta: 7

Plan de premios: cuánto paga el Dorado Mañana

Uno de los principales atractivos de este juego es su esquema de pagos, que permite ganar incluso con aciertos parciales. Por cada peso apostado, los premios se distribuyen así:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado
  • 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado
  • 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado
  • 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado
  • 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este sistema amplía las posibilidades de obtener ganancias y ha incrementado el interés entre los jugadores. Además, desde 2025 se incorporó una quinta balota, una opción adicional que aumenta las combinaciones disponibles dentro del sorteo.

Horarios del sorteo

El Dorado Mañana se realiza en horarios definidos que facilitan la consulta de resultados el mismo día:

  • Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.
  • Domingos y festivos: no hay sorteo

Gracias a esta programación, los apostadores pueden verificar sus resultados en poco tiempo.

Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Para reclamar un premio, los ganadores deben acercarse a puntos autorizados. En el caso de montos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad
  • Presentar el tiquete original en buen estado
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y garantizar un proceso de pago seguro y ágil.

Con un plan de premios competitivo, horarios claros y fácil acceso, el Dorado Mañana continúa consolidándose como una de las opciones más utilizadas por los apostadores en Colombia.

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