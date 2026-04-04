Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, sábado 4 de abril de 2026

El chance Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes desean conocer rápidamente los resultados tras realizar su apuesta. Su realización diaria y su esquema de premios flexible lo convierten en una opción atractiva para miles de jugadores en todo el país.



Resultado del Dorado Mañana – sábado 4 de abril de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 4 de abril de 2026 es el 3472 - 2 ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador: 3472

Dos últimas cifras: 72

Tres últimas cifras: 472

La quinta: 2

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El plan de premios del Dorado Mañana ofrece múltiples formas de ganar, dependiendo del tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Esto permite obtener ganancias incluso sin coincidir con el número completo.

Los pagos actuales por cada peso apostado son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, lo que amplía las probabilidades de ganar y ha incrementado el interés entre los jugadores frecuentes.



Horario del sorteo

Uno de los aspectos más valorados por los participantes es la claridad en el horario del sorteo, lo que facilita la consulta de resultados el mismo día.



El Dorado Mañana se realiza en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Gracias a este horario fijo, los jugadores pueden verificar rápidamente si su número resultó ganador.



Cómo reclamar un premio

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado. Para premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la entidad operadora.

Los requisitos son:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de validación seguro y evita inconvenientes al momento de reclamar el premio.