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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy viernes 16 de octubre de 2026

Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy viernes 16 de octubre de 2026

Consulte aquí el resultado del último sorteo de Dorado Mañana de hoy viernes 16 de octubre de 2026. Número ganador, últimas cifras, quinta balota y plan de premios de este popular chance en Colombia.

Chance Dorado Mañana
Dorado Mañana.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos que diariamente concentra la atención de los apostadores en Colombia. Su resultado puede consultarse pocos minutos después de la realización del sorteo, permitiendo comprobar si las cifras elegidas fueron favorecidas.

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Número ganador de Dorado Mañana hoy, viernes 16 de octubre

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 16 de octubre de 2026 es el 5826 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 5826
  • Dos últimas cifras: 26
  • Tres últimas cifras: 826
  • La quinta: 1

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¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El Dorado Mañana realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales suelen estar disponibles pocos minutos después, por lo que los jugadores pueden consultar rápidamente las cifras de la jornada.

Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El plan de premios contempla diferentes alternativas según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad seleccionada. Por cada peso apostado, los pagos establecidos son:

  • 4 cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinadas: 208 veces el valor apostado.
  • 3 últimas cifras directas: 400 veces el valor apostado.
  • 3 últimas cifras combinadas: 83 veces el valor apostado.
  • 2 últimas cifras o pata: 50 veces el valor apostado.
  • 1 cifra o uña: 5 veces el valor apostado.

De esta forma, el juego contempla premios tanto para quienes aciertan las cuatro cifras como para quienes coinciden con una parte determinada del resultado.

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Además, el Dorado Mañana cuenta con una quinta balota, que amplía las posibilidades de combinación dentro del sorteo y puede contribuir a incrementar las ganancias, según las condiciones de la modalidad jugada.

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¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

De acuerdo con las condiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos se pueden reclamar en puntos autorizados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Para realizar el cobro, el ganador debe:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original, en buen estado y correctamente diligenciado.
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El tiquete debe conservarse en buenas condiciones, sin tachones, enmendaduras o alteraciones que puedan dificultar su validación. Estos elementos son necesarios para verificar la autenticidad del documento y continuar con el proceso de pago.

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