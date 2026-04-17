Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, viernes 17 de abril de 2026

El chance Dorado Mañana se consolida como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes buscan verificar de manera rápida los resultados tras realizar su apuesta.



Resultado del Dorado Mañana, viernes 17 de abril de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 17 de abril de 2026 es el 5703 - 9. ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador: 5703

Dos últimas cifras: 03

Tres últimas cifras: 703

La quinta: 9

Plan de premios: cuánto paga el Dorado Mañana

Uno de los principales atractivos del Chance Dorado Mañana es su esquema de pagos, el cual ofrece diferentes niveles de ganancia según la modalidad de apuesta. Esto significa que los jugadores pueden recibir premios incluso con aciertos parciales.

Según el plan vigente, los pagos por cada peso apostado se distribuyen de la siguiente manera:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este modelo permite ampliar las posibilidades de obtener ganancias, lo que ha incrementado el interés entre los jugadores frecuentes y ocasionales.



Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modificación que impactó directamente las probabilidades del juego. “Esta modificación amplió las probabilidades de ganar y aumentó el interés entre los jugadores frecuentes”, se destaca en la información suministrada.



Horarios del sorteo: cuándo consultar resultados

Otro de los aspectos valorados por los usuarios es la claridad en los horarios del sorteo, lo que facilita la verificación de resultados el mismo día de la apuesta.

El Chance Dorado Mañana se realiza en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Este esquema permite que los apostadores consulten los resultados en un margen de tiempo relativamente corto, lo que contribuye a la dinámica ágil del juego.

La constancia en los horarios también favorece la planificación de quienes participan regularmente, al ofrecer un punto de referencia claro para la revisión de los números ganadores.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

En caso de resultar ganador, los premios deben reclamarse en puntos autorizados por la entidad operadora. Para montos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos para garantizar la validación del pago.

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Los requisitos son los siguientes:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

El cumplimiento de estas condiciones permite realizar el proceso de manera ágil y evita contratiempos durante la entrega del premio.