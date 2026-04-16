Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, jueves 16 de abril de 2026

El chance Dorado Mañana se mantiene entre los sorteos más consultados en Colombia, especialmente por quienes buscan conocer de forma rápida los resultados tras realizar su apuesta. Su dinámica ágil y la claridad en la información lo han convertido en una opción frecuente tanto para jugadores habituales como ocasionales.



Resultado del Dorado Mañana del jueves 16 de abril de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 16 de abril de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Plan de premios del Dorado Mañana: cuánto paga

Uno de los principales atractivos del Dorado Mañana es su esquema de pagos, que ofrece diferentes niveles de ganancia según la modalidad de apuesta. Esto permite que incluso los aciertos parciales puedan generar premio.

De acuerdo con el plan vigente, los pagos por cada peso apostado son:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado

4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado

208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado

400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado

83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado

50 veces lo apostado 1 cifra (uña): 5 veces lo apostado

Este sistema ha contribuido a mantener el interés en el sorteo, al ofrecer múltiples alternativas de ganancia según el nivel de acierto.

Además, desde 2025 el juego incorporó una quinta balota o serie complementaria, un cambio que modificó las probabilidades e incrementó las opciones de ganar, fortaleciendo la participación de los apostadores.



Horarios del sorteo del Dorado Mañana

La regularidad en los horarios es uno de los factores más valorados por los jugadores, ya que facilita la consulta de resultados el mismo día de la apuesta.



El sorteo se realiza así:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Este esquema permite verificar los resultados en poco tiempo, manteniendo la dinámica rápida que caracteriza al juego.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

En caso de resultar ganador, los premios deben reclamarse en puntos autorizados por la entidad operadora. Para montos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con ciertos requisitos.

Documentos requeridos:



Ser mayor de edad

Tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

El cumplimiento de estas condiciones permite validar el premio y realizar el proceso de cobro de forma segura y sin contratiempos.