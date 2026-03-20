Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, viernes 20 de marzo de 2026

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El chance Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su alta demanda responde, en gran medida, a la rapidez con la que se publican los resultados, lo que permite a los jugadores verificar en pocas horas si su número resultó ganador.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 20 de marzo de 2026 es el 9585 - 7. ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
El valor de los premios en el Dorado Mañana varía según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. El plan de pagos define cuánto dinero recibe el apostador por cada peso jugado.
Actualmente, la tabla oficial de premios es la siguiente:
Este esquema permite múltiples opciones de ganar, incluso cuando no se acierta el número completo.
Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modificación que amplió las probabilidades de obtener premios adicionales y aumentó el interés entre los jugadores habituales.
Uno de los aspectos más valorados por los participantes es la claridad en el horario del sorteo, lo que facilita consultar los resultados el mismo día de la apuesta.
La programación oficial es la siguiente:
Gracias a este horario fijo, los apostadores pueden verificar rápidamente si resultaron ganadores.
Cuando un jugador obtiene un premio en el Dorado Mañana, debe acudir a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro.
De acuerdo con la empresa operadora, si el premio es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
El cumplimiento de estas condiciones permite validar el premio y garantizar un pago seguro, evitando inconvenientes durante el proceso de reclamación.