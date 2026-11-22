El Dorado Noche hoy, domingo 22 de noviembre de 2026, es uno de los resultados de chance más consultados por los apostadores de Bogotá y Cundinamarca. Administrado por Paga Todo, este sorteo ofrece diferentes modalidades de apuesta y premios según las cifras acertadas.

Resultado del Dorado Noche hoy, domingo 22 de noviembre de 2026

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El resultado del sorteo del Dorado Noche de este domingo 22 de noviembre de 2026 es el 5592 - 9.

Número ganador: 5592

Dos últimas cifras: 92

Tres últimas cifras: 592

La quinta balota: 9

Los resultados pueden consultarse pocos minutos después del sorteo a través de los puntos autorizados de Paga Todo y sus canales oficiales.

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¿Cómo se juega Dorado Noche?

Para participar en el Dorado Noche, los jugadores deben elegir un número y seleccionar la modalidad de apuesta. Dependiendo de la opción escogida, pueden obtener premios al acertar las cuatro cifras o determinadas cifras finales del resultado oficial.

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Modalidades de apuesta del Dorado Noche

4 cifras directo: premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo.

premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo. 4 cifras combinado: permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan.

permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan. 3 últimas cifras directo: requiere acertar las tres cifras finales del resultado oficial en el orden exacto.

requiere acertar las tres cifras finales del resultado oficial en el orden exacto. 3 últimas cifras combinado: premia cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente.

premia cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente. 2 últimas cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.

consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador. 1 cifra o uña: permite obtener premio al acertar únicamente la última cifra sorteada.



Premios del chance Dorado Noche

El monto que puede recibir un ganador depende de la modalidad seleccionada y del valor de la apuesta. El plan de premios contempla los siguientes multiplicadores:

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4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

hasta 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.

hasta 208 veces lo jugado. 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.

hasta 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.

hasta 83 veces el valor apostado. 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

50 veces lo jugado. 1 cifra o uña: 5 veces el valor apostado.



¿A qué hora juega el Dorado Noche?

El Dorado Noche cuenta con una programación durante los fines de semana y días festivos, con los siguientes horarios:

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Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.



Los resultados oficiales pueden consultarse pocos minutos después de finalizar cada sorteo a través de los canales autorizados.

Requisitos para reclamar premios del Dorado Noche

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados de Paga Todo. Para adelantar el proceso, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

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Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía.



El resultado también puede verificarse en las plataformas habilitadas y los puntos autorizados del operador.

Con diferentes modalidades de apuesta y un plan de premios que contempla varios niveles de acierto, el Dorado Noche continúa entre los juegos de chance más consultados por los participantes de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.