El chance Dorado Noche se mantiene entre los juegos más consultados por los apostadores de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país. Administrado por Paga Todo, este sorteo ofrece diferentes modalidades que permiten participar con varias combinaciones y obtener premios dependiendo de los aciertos.

Los resultados oficiales pueden consultarse en los puntos de venta autorizados y en los canales habilitados por el operador, donde los participantes pueden verificar si sus tiquetes coinciden con las cifras ganadoras.

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Resultado del Dorado Noche hoy, sábado 21 de noviembre de 2026

El resultado del sorteo de Dorado Noche de este sábado 21 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación.



Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. La quinta: resultado en breve.

Los participantes podrán verificar las cifras pocos minutos después del sorteo en los puntos autorizados de Paga Todo y mediante sus canales oficiales.

¿Cómo se juega Dorado Noche?

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Para participar en Dorado Noche, cada jugador debe seleccionar un número y elegir la modalidad de apuesta. Los premios dependen de si se aciertan las cuatro cifras o algunas de las últimas cifras del resultado oficial.

Estas son las modalidades disponibles:

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Cuatro cifras directo: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo. Cuatro cifras combinado: permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres últimas cifras directo: requiere acertar las tres cifras finales en el orden exacto.

requiere acertar las tres cifras finales en el orden exacto. Tres últimas cifras combinado: premia cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente.

premia cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos últimas cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.

consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña: esta modalidad premia a quienes aciertan únicamente la última cifra sorteada.

¿Cuánto paga el Dorado Noche?

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. El plan de premios contempla los siguientes multiplicadores:

Cuatro cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

hasta 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.

hasta 208 veces lo jugado. Tres últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.

hasta 400 veces la apuesta. Tres últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.

hasta 83 veces el valor apostado. Dos últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

50 veces lo jugado. Una cifra o uña: 5 veces el valor apostado.

¿A qué hora juega Dorado Noche?

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El sorteo de Dorado Noche se realiza durante los fines de semana y días festivos, de acuerdo con los siguientes horarios:

Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

Los resultados oficiales se pueden consultar pocos minutos después de finalizar cada sorteo, a través de los canales autorizados.

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¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio de Dorado Noche?

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados de Paga Todo. Para realizar el proceso, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es importante conservar el tiquete en buen estado y verificar que no presente alteraciones que puedan afectar el proceso de validación y pago.

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Con distintas modalidades de apuesta, un plan de premios que contempla varios niveles de acierto y horarios establecidos para sus sorteos, Dorado Noche continúa entre los chances más consultados por los jugadores en Bogotá, Cundinamarca y otras regiones de Colombia.