Administrado por Paga Todo, Dorado Noche es uno de los sorteos consultados por los participantes de Bogotá y Cundinamarca. Cuenta con varias modalidades de apuesta, que permiten elegir diferentes combinaciones y obtener premios de acuerdo con el número de aciertos.

Los resultados oficiales se pueden verificar en los puntos autorizados y en los canales habilitados por el operador.

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Resultado del Dorado Noche hoy, 16 de noviembre de 2026

El número ganador del Dorado Noche correspondiente a este lunes 16 de noviembre de 2026 se encuentra pendiente de publicación. Una vez finalice el sorteo, los participantes podrán consultar las cifras y comprobar si su tiquete fue favorecido.



Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Quinta balota: resultado en breve.

La información puede verificarse pocos minutos después del sorteo en los puntos autorizados de Paga Todo y a través de sus canales oficiales.

¿Cómo se juega Dorado Noche?

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Para participar, cada jugador debe escoger un número y seleccionar la modalidad de apuesta. Según la opción elegida, el premio se obtiene al acertar las cuatro cifras o una parte de los números finales del resultado oficial.

Estas son las modalidades disponibles:

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4 cifras directo: gana quien acierta las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo.

gana quien acierta las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo. 4 cifras combinado: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan.

permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan. 3 últimas cifras directo: premia a quien acierta las tres cifras finales en el orden exacto.

premia a quien acierta las tres cifras finales en el orden exacto. 3 últimas cifras combinado: reconoce el acierto de las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente.

reconoce el acierto de las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente. 2 últimas cifras o pata: consiste en acertar los dos números finales del resultado.

consiste en acertar los dos números finales del resultado. 1 cifra o uña: premia a quien acierta únicamente la última cifra sorteada.

¿Cuánto paga el chance Dorado Noche?

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto de dinero apostado. El plan de pagos contempla los siguientes multiplicadores:

4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

hasta 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.

hasta 208 veces lo jugado. 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.

hasta 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.

hasta 83 veces el valor apostado. 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

50 veces lo jugado. 1 cifra o uña: 5 veces el valor apostado.

¿A qué hora juega el Dorado Noche?

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De acuerdo con los horarios suministrados para el sorteo, el Dorado Noche se realiza los fines de semana y días festivos en las siguientes franjas:

Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de finalizar cada sorteo, a través de los canales autorizados.

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¿Qué se necesita para reclamar un premio del Dorado Noche?

Paga Todo establece que los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados. Para realizar el trámite, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:

Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía para completar el proceso de pago.

Las distintas modalidades de apuesta y los premios asociados a cada nivel de acierto mantienen al Dorado Noche entre los juegos consultados por participantes de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.