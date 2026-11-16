Administrado por Paga Todo, Dorado Noche es uno de los sorteos consultados por los participantes de Bogotá y Cundinamarca. Cuenta con varias modalidades de apuesta, que permiten elegir diferentes combinaciones y obtener premios de acuerdo con el número de aciertos.
Los resultados oficiales se pueden verificar en los puntos autorizados y en los canales habilitados por el operador.
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Resultado del Dorado Noche hoy, 16 de noviembre de 2026
El número ganador del Dorado Noche correspondiente a este lunes 16 de noviembre de 2026 se encuentra pendiente de publicación. Una vez finalice el sorteo, los participantes podrán consultar las cifras y comprobar si su tiquete fue favorecido.
- Número ganador: resultado en breve.
- Dos últimas cifras: resultado en breve.
- Tres últimas cifras: resultado en breve.
- Quinta balota: resultado en breve.
La información puede verificarse pocos minutos después del sorteo en los puntos autorizados de Paga Todo y a través de sus canales oficiales.
¿Cómo se juega Dorado Noche?
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Para participar, cada jugador debe escoger un número y seleccionar la modalidad de apuesta. Según la opción elegida, el premio se obtiene al acertar las cuatro cifras o una parte de los números finales del resultado oficial.
Estas son las modalidades disponibles:
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- 4 cifras directo: gana quien acierta las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo.
- 4 cifras combinado: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan.
- 3 últimas cifras directo: premia a quien acierta las tres cifras finales en el orden exacto.
- 3 últimas cifras combinado: reconoce el acierto de las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente.
- 2 últimas cifras o pata: consiste en acertar los dos números finales del resultado.
- 1 cifra o uña: premia a quien acierta únicamente la última cifra sorteada.
¿Cuánto paga el chance Dorado Noche?
El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto de dinero apostado. El plan de pagos contempla los siguientes multiplicadores:
- 4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.
- 4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.
- 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.
- 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.
- 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.
- 1 cifra o uña: 5 veces el valor apostado.
¿A qué hora juega el Dorado Noche?
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De acuerdo con los horarios suministrados para el sorteo, el Dorado Noche se realiza los fines de semana y días festivos en las siguientes franjas:
- Sábados: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.
Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de finalizar cada sorteo, a través de los canales autorizados.
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¿Qué se necesita para reclamar un premio del Dorado Noche?
Paga Todo establece que los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados. Para realizar el trámite, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:
- Ser mayores de edad.
- Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado.
- Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía para completar el proceso de pago.
Las distintas modalidades de apuesta y los premios asociados a cada nivel de acierto mantienen al Dorado Noche entre los juegos consultados por participantes de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.