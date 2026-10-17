Dorado Noche: resultado del último sorteo de hoy, sábado 17 de octubre de 2026

El Dorado Noche es uno de los juegos de suerte y azar disponibles en Colombia, cuyos resultados consultan los participantes para comprobar si acertaron sus apuestas. Este sábado 17 de octubre, los jugadores podrán revisar el número ganador y compararlo con la combinación registrada en su tiquete.

Resultado del Dorado Noche hoy, sábado 17 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 17 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

Para comprobar si obtuvieron un premio, los participantes deben comparar los resultados publicados con los números de su tiquete y revisar las condiciones correspondientes a la modalidad elegida.



¿A qué hora juega el Dorado Noche?

El sorteo del Dorado Noche se realiza los sábados, domingos y lunes festivos después de las 10:00 p. m. Los participantes pueden consultar el resultado una vez finalice el sorteo y se publique la información oficial.

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¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Dorado Noche?

El Dorado ofrece diferentes modalidades para quienes prefieren jugar con cuatro, tres, dos o una cifra. El premio depende de la combinación acertada y del valor apostado, de acuerdo con las reglas del juego.



Cuatro cifras directo: requiere acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto. Paga 4.500 veces el valor apostado por cada peso jugado.

requiere acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto. Paga 4.500 veces el valor apostado por cada peso jugado. Cuatro cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Paga 208 veces el valor apostado por cada peso.

permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Paga 208 veces el valor apostado por cada peso. Tres cifras directo: consiste en acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. Paga 400 veces el valor apostado por cada peso.

consiste en acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. Paga 400 veces el valor apostado por cada peso. Tres cifras combinado: requiere acertar las tres cifras seleccionadas, sin importar su orden. Paga 83 veces el valor apostado por cada peso.

requiere acertar las tres cifras seleccionadas, sin importar su orden. Paga 83 veces el valor apostado por cada peso. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado. Paga 50 veces el valor apostado por cada peso.

consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado. Paga 50 veces el valor apostado por cada peso. Una cifra o uña: permite jugar con una cifra y paga cinco veces el valor apostado por cada peso.

Los pagos están sujetos a las condiciones oficiales y a la validación de la apuesta.

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La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

La quinta balota ofrece una opción adicional dentro de las condiciones del juego. Para saber si aplica a una apuesta, los participantes deben revisar el resultado publicado y las reglas vigentes del operador.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?

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Los ganadores deben cumplir los requisitos establecidos para validar el tiquete y solicitar el pago. Antes de acudir a un punto autorizado, es importante comprobar que la información de la apuesta sea legible y esté completa.



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original debidamente diligenciado y sin alteraciones.

Entregar una fotocopia del documento de identidad del ganador.

Para premios de $100.000 o más, consultar si el pago puede tramitarse en un punto Paga Todo habilitado y confirmar los requisitos aplicables.

Se recomienda conservar el tiquete en buen estado y verificar el procedimiento de reclamación con el operador autorizado.