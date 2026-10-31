Dorado Noche: resultado del último sorteo de hoy, sábado 31 de octubre de 2026

El Dorado Noche es uno de los juegos de suerte y azar disponibles en Colombia y sus resultados generan expectativa entre quienes participan en sus sorteos. Este sábado 31 de octubre, los jugadores podrán consultar el número ganador y verificar si sus apuestas coinciden con las cifras premiadas.

Resultado del Dorado Noche hoy, sábado 31 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 31 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

Los jugadores deben comparar el resultado con los números registrados en su tiquete para comprobar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.



¿A qué hora juega el Dorado Noche?

El Dorado Noche realiza sus sorteos los sábados, domingos y lunes festivos, después de las 10:00 p. m. Los participantes pueden consultar el número ganador una vez finalice el sorteo.

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¿Cómo jugar el Dorado Noche?

Este juego cuenta con distintas modalidades, que permiten ganar de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que aparecen. Los premios se calculan según el valor apostado y el multiplicador correspondiente:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado cuando se aciertan los cuatro números en el orden exacto.

paga 4.500 veces el valor apostado cuando se aciertan los cuatro números en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: entrega 208 veces el valor de la apuesta si coinciden las cuatro cifras, sin importar su orden.

entrega 208 veces el valor de la apuesta si coinciden las cuatro cifras, sin importar su orden. Tres cifras directo: paga 400 veces lo apostado al acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

paga 400 veces lo apostado al acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. Tres cifras combinado: entrega 83 veces el valor apostado cuando coinciden las últimas tres cifras, sin importar su orden.

entrega 83 veces el valor apostado cuando coinciden las últimas tres cifras, sin importar su orden. Dos cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado si se aciertan los dos últimos números.

paga 50 veces el valor apostado si se aciertan los dos últimos números. Una cifra o uña: entrega cinco veces el valor de la apuesta cuando coincide la última cifra.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?

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Para reclamar un premio, el ganador debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original, debidamente diligenciado y sin alteraciones, además de una fotocopia de su documento de identidad.

En el caso de premios de $100.000 o más, los participantes pueden verificar si tienen disponible el pago en los puntos autorizados de Paga Todo, según las condiciones de la entidad.

