Resultado del último sorteo de Dorado Noche hoy domingo 25 de octubre de 2026

El chance Dorado Noche se juega los domingos a las 7:30 p. m. y es uno de los sorteos consultados por los apostadores de Bogotá y Cundinamarca. Los participantes pueden revisar el resultado oficial de este domingo 25 de octubre de 2026 y comprobar si su tiquete coincide con alguna de las combinaciones premiadas.

Administrado por Paga Todo, el Dorado Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen de las cifras acertadas y del monto jugado. Los resultados se pueden consultar en los puntos de venta autorizados y en los canales oficiales del operador.

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Resultado del Dorado Noche hoy, domingo 25 de octubre de 2026

El resultado del chance Dorado Noche de este domingo 25 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Una vez se conozca la combinación ganadora, los jugadores podrán verificar sus apuestas y consultar si obtuvieron algún premio.



Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

La quinta: pendiente de publicación.

Los participantes pueden comprobar los resultados en los puntos autorizados de Paga Todo y en sus canales oficiales, una vez termine el sorteo. Se recomienda conservar el tiquete original para facilitar la validación de la apuesta.

¿Cómo se juega el Dorado Noche?

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Para participar, cada jugador debe elegir un número y seleccionar la modalidad de apuesta. Según la opción escogida, es posible obtener un premio al acertar las cuatro cifras del resultado o determinadas cifras finales.

Estas son las principales modalidades del Dorado Noche:

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Cuatro cifras directo: exige acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su posición.

Tres últimas cifras directo: requiere acertar las tres cifras finales en el mismo orden.

Tres últimas cifras combinado: premia el acierto de las tres cifras finales, aunque estén en un orden diferente.

Dos últimas cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.

Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar la última cifra sorteada.

¿Cuánto se puede ganar con el Dorado Noche?

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto de la apuesta. El plan de premios indicado en la información de referencia contempla los siguientes pagos:

Cuatro cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: hasta 208 veces el valor jugado.

Tres últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.

Tres últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras o pata: 50 veces el valor jugado.

Una cifra o uña: cinco veces el valor apostado.

Los participantes deben consultar las condiciones vigentes del operador para confirmar los pagos correspondientes a cada modalidad.

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¿A qué hora juega el Dorado Noche?

El horario del Dorado Noche depende del día de la semana. De acuerdo con la información suministrada, los sorteos se realizan en los siguientes horarios:

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Sábados: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

El horario del domingo también aparece señalado en la información inicial como las 7:30 p. m. Por ello, se recomienda verificar la hora oficial de la jornada en los canales de Paga Todo antes de publicar el artículo.

Los resultados se pueden consultar pocos minutos después de finalizar el sorteo, a través de los medios autorizados.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?

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Las personas que obtengan un premio deben cumplir con los requisitos establecidos por la empresa operadora para validar el tiquete y recibir el pago.

Según la información de referencia, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados. Para adelantar el trámite, se deben cumplir estas condiciones:

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Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Antes de reclamar, los ganadores deben confirmar con Paga Todo los documentos exigidos y el procedimiento aplicable al monto obtenido.

Con diferentes modalidades de apuesta y un plan de premios asociado al número de cifras acertadas, el Dorado Noche continúa entre las opciones de chance consultadas por jugadores de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.