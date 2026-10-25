Resultado del último sorteo de Chontico Noche hoy domingo 25 de octubre de 2026

El Chontico Noche se caracteriza por sus diferentes modalidades de juego y por una dinámica que permite apostar a una, dos, tres o cuatro cifras. Además, desde 2025 incorporó la opción de la quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal y ofrece alternativas de premio, de acuerdo con las condiciones establecidas.

Resultado del Chontico Noche hoy, domingo 25 de octubre de 2026

Publicidad

El resultado del Chontico Noche de este domingo 25 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Los participantes podrán consultar las cifras oficiales una vez se conozca el resultado del sorteo.

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

Quinta balota: pendiente de publicación.

Se recomienda verificar los resultados en los canales oficiales y conservar el tiquete original en buen estado para facilitar la validación de una eventual apuesta ganadora.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Qué es la quinta balota del Chontico Noche?

Publicidad

La quinta balota es una cifra adicional que acompaña al resultado principal del sorteo. Esta modalidad, incorporada al juego durante 2025, amplía las alternativas de participación y permite acceder a premios complementarios cuando se cumplen las condiciones de la apuesta.

Los jugadores deben revisar las reglas oficiales para conocer cómo funciona esta opción y qué requisitos se aplican para obtener un premio.

Publicidad

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:

De lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de la modalidad nocturna, existen otras opciones como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado los jueves en horario nocturno.

Los participantes pueden consultar los resultados después de cada sorteo a través de los canales habilitados por el operador.

Publicidad

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Chontico Noche?

El Chontico Noche ofrece varias modalidades, según la cantidad de cifras que cada jugador decida seleccionar y el tipo de acierto requerido.

Publicidad

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

Combinado de cuatro cifras: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: premia el acierto de las tres últimas cifras, independientemente de su orden.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra o uña: permite ganar al acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Las condiciones y los premios dependen de la modalidad elegida y de las reglas vigentes del juego.

¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Noche?

El valor de las apuestas permite participar con diferentes presupuestos. Según la información suministrada, los montos son los siguientes:

Publicidad

Valor mínimo del tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

Antes de realizar una jugada, se recomienda confirmar los valores vigentes en los puntos de venta autorizados.

¿Cómo reclamar los premios del Chontico Noche?

Publicidad

Las personas que obtengan un premio deben presentar la documentación requerida para validar el tiquete y completar el proceso de cobro.

Los documentos básicos son:

Tiquete original, correctamente diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

Publicidad

Premios inferiores a 48 UVT: requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: exigen diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta autorizado.

Premios superiores a 182 UVT: requieren también una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Los ganadores deben confirmar con el operador los documentos y procedimientos vigentes antes de iniciar la reclamación.

Con sus sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y la opción de la quinta balota, el Chontico Noche mantiene su presencia entre los juegos de azar consultados en el Valle del Cauca y otras regiones del país.