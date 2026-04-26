Dorado Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 26 de abril de 2026

El sorteo del chance Dorado Noche del domingo 26 de abril de 2026 ya tiene resultado confirmado, consolidándose como una de las opciones más seguidas por los apostadores en Colombia durante fines de semana y festivos. En esta jornada, el número ganador fue: (en minutos), dato clave para quienes participaron en esta modalidad.

De acuerdo con la información oficial, las cifras derivadas del resultado fueron:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y premios del Dorado Noche

Uno de los principales atractivos del Dorado Noche es su esquema de premios, que varía según la modalidad elegida. El acierto de las cuatro cifras en orden exacto puede pagar hasta 4.500 veces lo apostado, mientras que en la modalidad combinada el premio alcanza 208 veces la inversión.

En otras categorías, acertar las tres últimas cifras otorga hasta 400 veces en orden directo y 83 veces en combinado. Para apuestas más básicas, las dos últimas cifras (pata) pagan 50 veces, y la última cifra (uña) multiplica por cinco el valor apostado.



Días y horarios del sorteo

A diferencia de otros juegos de chance, el Dorado Noche no tiene sorteos diarios. Se juega únicamente los sábados, domingos y lunes festivos, con publicación de resultados generalmente después de las 10:00 p. m., horario en el que los jugadores consultan si resultaron ganadores.



Cómo jugar Dorado Noche en línea

El crecimiento de las plataformas digitales ha facilitado el acceso a este tipo de apuestas. Los usuarios pueden participar desde cualquier lugar del país a través de operadores autorizados por Coljuegos, entidad que regula los juegos de azar en Colombia.

El proceso incluye registrarse en la plataforma, validar la identidad, recargar saldo, elegir el número junto con la modalidad de juego y confirmar la apuesta.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar los premios, los ganadores deben presentar el tiquete original en buen estado y una copia del documento de identidad. En general, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en puntos autorizados. Además, es obligatorio ser mayor de edad para acceder a estos pagos.



Resultados recientes del Dorado Noche

Los apostadores suelen revisar resultados anteriores como referencia. Entre los más recientes se encuentran:

