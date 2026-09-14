Dorado Noche resultado del último sorteo hoy lunes 14 de septiembre de 2026

El Dorado Noche, al igual que otros juegos de chance en Colombia, está disponible en ciudades y municipios del país donde existen puntos de venta autorizados.

El número ganador del chance Dorado Noche de este lunes 14 de septiembre de 2026 es el XXXX. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete corresponde al resultado ganador.

Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras: XX

Tres últimas cifras: XXX

La quinta: X

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una "quinta balota" o "número adicional", que puede aumentar las ganancias si se acierta simultáneamente con otras cifras.

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Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de apuesta. Por cada peso apostado, los pagos son:

4 cifras directa: 4.500 veces la apuesta.

4 cifras combinada: 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras directa: 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras combinada: 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras directa o "pata": 50 veces la apuesta.

Última cifra directa o "uña": 5 veces la apuesta.

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¿Qué días y a qué hora juega Dorado Noche?

El sorteo de Dorado Noche se realiza únicamente los sábados, domingos y lunes festivos. El resultado se puede consultar después de las 10:00 p. m.

¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

Paga Todo informó que, desde el 1 de febrero de 2015, el pago de premios iguales o superiores a $100.000 se realiza en los puntos Paga Todo, una vez que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para reclamar el premio se debe:

1. Ser mayor de edad.

2. Presentar el tiquete original debidamente diligenciado con todos los campos requeridos en la parte posterior.

3. Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento autorizado para el ganador que reclama el premio.

