Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 1 de agosto de 2026

El Chance Dorado Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores de Bogotá y Cundinamarca. Gracias a sus diferentes modalidades de apuesta y a su atractivo plan de premios, este juego de azar reúne cada fin de semana a miles de personas que esperan conocer el resultado oficial.

Los participantes pueden consultar el número ganador en los canales autorizados de Paga Todo, donde también es posible verificar si el tiquete resultó favorecido con alguno de los premios disponibles.

Resultado del Dorado Noche hoy, sábado 1 de agosto de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 1 de agosto de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los resultados oficiales pueden verificarse pocos minutos después del sorteo en los puntos de venta autorizados y en los canales habilitados por Paga Todo.

¿Cómo se juega Dorado Noche?

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Para participar, el jugador debe elegir un número y seleccionar la modalidad de apuesta que prefiera. Dependiendo de la opción escogida, podrá ganar acertando el número completo o parte del resultado oficial, de acuerdo con las reglas de cada modalidad.

Modalidades de apuesta disponibles



Cuatro cifras directo

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.



Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo. Cuatro cifras combinado

Permite obtener premio acertando las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.



Permite obtener premio acertando las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres últimas cifras directo

Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden exactamente con el resultado oficial.



Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden exactamente con el resultado oficial. Tres últimas cifras combinado

Reconoce a quienes aciertan las tres cifras finales, aunque aparezcan en un orden diferente.



Reconoce a quienes aciertan las tres cifras finales, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos últimas cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.



Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad premia a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.

Plan de premios del Dorado Noche

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. El plan de pagos contempla las siguientes opciones:



4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

hasta 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.

hasta 208 veces lo jugado. 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces el valor de la apuesta.

hasta 400 veces el valor de la apuesta. 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el monto apostado.

hasta 83 veces el monto apostado. 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

50 veces lo jugado. 1 cifra o uña: 5 veces el valor apostado.

¿A qué hora juega el Dorado Noche?

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El Chance Dorado Noche realiza sus sorteos durante los fines de semana y los días festivos en los siguientes horarios:



Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

Una vez finalice el sorteo, el resultado oficial se publica pocos minutos después y puede consultarse en los canales autorizados del operador.

Con sus diferentes modalidades de apuesta, un amplio plan de premios y la facilidad para consultar los resultados oficiales, el Chance Dorado Noche continúa siendo uno de los juegos de azar con mayor seguimiento entre los apostadores de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.