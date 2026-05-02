Dorado Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 2 de mayo de 2026

El chance Dorado Noche confirmó su resultado oficial del sábado 2 de mayo de 2026, una jornada que volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia. Este sorteo suele registrar alta participación, especialmente durante fines de semana y días festivos, cuando se concentra su realización.
Resultado del Dorado Noche hoy, 2 de mayo de 2026
Modalidades y plan de premios del Dorado Noche
Uno de los principales atractivos del Dorado Noche es su plan de pagos, que varía según la modalidad de apuesta y el nivel de acierto. Este sistema permite obtener ganancias incluso con coincidencias parciales.
Por cada peso apostado, los premios funcionan así:
- 4 cifras directo: paga hasta 4.500 veces lo apostado
- 4 cifras combinado: paga hasta 208 veces lo apostado
- 3 últimas cifras directo: paga hasta 400 veces lo apostado
- 3 últimas cifras combinado: paga hasta 83 veces lo apostado
- 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado
- 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado
Este esquema amplía las posibilidades de ganar y lo convierte en una opción atractiva para diferentes tipos de jugadores.
Días y horario del sorteo
A diferencia de otros juegos de chance, el Dorado Noche no se juega todos los días. Sus sorteos se realizan:
- Sábados, domingos y lunes festivos, generalmente después de las 10:00 p. m.
Tras cada sorteo, los resultados oficiales se publican en canales autorizados, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente sus apuestas.
Cómo jugar Dorado Noche en línea
El acceso a este juego también está disponible a través de plataformas digitales autorizadas. Los usuarios pueden participar desde cualquier lugar del país siguiendo estos pasos:
- Registrarse en la plataforma oficial
- Validar su identidad
- Recargar saldo
- Elegir el número y la modalidad de apuesta
- Confirmar la jugada
Estas opciones facilitan la participación sin necesidad de acudir a un punto físico.
Requisitos para reclamar premios
Para reclamar un premio, los ganadores deben cumplir con algunos requisitos básicos:
- Presentar el tiquete original en buen estado
- Entregar una copia del documento de identidad
- Ser mayor de edad
En general, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos se pagan en puntos autorizados, donde se valida la información antes de realizar el desembolso.
Resultados recientes del Dorado Noche
Muchos jugadores consultan resultados anteriores como referencia. Estos fueron algunos de los más recientes:
- 2 de mayo de 2026: 4767 - 0
- 25 de abril de 2026: 4205 – 3
- 19 de abril de 2026: 7544 – 0
- 18 de abril de 2026: 5142 – 7
- 12 de abril de 2026: 3308 – 9
Con un plan de premios competitivo, sorteos en fechas clave y facilidad de acceso, el Dorado Noche se mantiene como una de las opciones de chance más consultadas en Colombia.