Dorado Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 1 de mayo de 2026

El chance Dorado Noche confirmó su resultado oficial correspondiente al viernes 1 de mayo de 2026, una jornada que volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia, especialmente durante fines de semana y días festivos, cuando este juego registra alta participación. En esta ocasión, el número ganador fue XXXX, una cifra clave para quienes apostaron en esta modalidad.



Resultado del Dorado Noche – 1 de mayo de 2026

De acuerdo con el reporte oficial, los datos derivados del sorteo fueron los siguientes:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Estas cifras son las únicas válidas para la verificación y pago de premios.



Modalidades y plan de premios del Dorado Noche

Uno de los principales atractivos del Dorado Noche es su sistema de premios, que varía según la modalidad de juego elegida. Acertar las cuatro cifras en orden exacto puede pagar hasta 4.500 veces lo apostado, mientras que en modalidad combinada el premio alcanza hasta 208 veces la inversión.

En otras categorías, quienes aciertan las tres últimas cifras pueden ganar hasta 400 veces en orden directo y 83 veces en combinado. Para apuestas más simples, las dos últimas cifras (pata) pagan 50 veces, mientras que acertar la última cifra (uña) multiplica por cinco el valor apostado.



Días y horario del sorteo

A diferencia de otros juegos de chance, el Dorado Noche no se juega todos los días. Sus sorteos se realizan únicamente los sábados, domingos y lunes festivos, con publicación de resultados generalmente después de las 10:00 p. m., momento en el que los jugadores consultan si resultaron ganadores.

Cómo jugar Dorado Noche en línea

El acceso a este juego también se ha ampliado gracias a las plataformas digitales. Los usuarios pueden participar desde cualquier lugar del país a través de operadores autorizados por Coljuegos.

El proceso incluye registrarse en la plataforma, validar la identidad, recargar saldo, seleccionar el número junto con la modalidad de juego y confirmar la apuesta.



Requisitos para reclamar premios

Para reclamar los premios, los ganadores deben presentar el tiquete original en buen estado y una copia del documento de identidad. En general, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden cobrarse en puntos autorizados. Además, es indispensable ser mayor de edad.



Resultados recientes del Dorado Noche

Muchos apostadores revisan resultados anteriores como referencia. Estos son algunos de los más recientes:



25 de abril de 2026: 4205 – 3

4205 – 3 19 de abril de 2026: 7544 – 0

7544 – 0 18 de abril de 2026: 5142 – 7

5142 – 7 12 de abril de 2026: 3308 – 9

El Dorado Noche continúa consolidándose como una de las opciones de chance más consultadas en Colombia, gracias a su frecuencia de juego y su atractivo plan de premios.