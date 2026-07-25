Dorado Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 25 de julio de 2026

El Chance Dorado Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores de Bogotá y Cundinamarca. Cada fin de semana y día festivo, miles de jugadores esperan la publicación del resultado oficial para comprobar si su apuesta fue la ganadora.

Con varias modalidades de juego y un atractivo plan de premios, este chance se mantiene entre las opciones preferidas por quienes siguen diariamente los resultados de los juegos de azar en Colombia.

Resultado del Dorado Noche hoy, sábado 25 de julio de 2026

El resultado oficial del Chance Dorado Noche correspondiente a este sábado 25 de julio de 2026 estará disponible (en minutos).



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)



Los resultados oficiales pueden verificarse en los puntos autorizados de Paga Todo y en los canales habilitados por el operador.



¿Cómo se juega Dorado Noche?

Para participar, el jugador debe escoger un número y la modalidad de apuesta de su preferencia. Dependiendo de la opción elegida, podrá ganar acertando el resultado oficial de manera exacta o mediante las combinaciones permitidas.

Modalidades de apuesta

Cuatro cifras directo

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras en el mismo orden del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras en el mismo orden del sorteo. Cuatro cifras combinado

Permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar su posición.

Permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar su posición. Tres últimas cifras directo

Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden exactamente con el resultado oficial.

Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden exactamente con el resultado oficial. Tres últimas cifras combinado

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos últimas cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña

Premia a quienes aciertan la última cifra del resultado oficial.

Plan de premios del Dorado Noche

Publicidad

El monto del premio depende de la modalidad seleccionada y del valor apostado.



4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

hasta 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.

hasta 208 veces lo jugado. 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.

hasta 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.

hasta 83 veces el valor apostado. 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

50 veces lo jugado. 1 cifra o uña: 5 veces el valor apostado.

¿A qué hora juega el Dorado Noche?

El Chance Dorado Noche realiza sus sorteos en los siguientes horarios:



Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

Los resultados oficiales se publican pocos minutos después del sorteo y pueden consultarse en los canales autorizados de Paga Todo.

Gracias a sus diferentes modalidades de apuesta y a su plan de premios, el Dorado Noche continúa siendo uno de los chances con mayor seguimiento en Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.