Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 3 de octubre de 2026

Dorado Noche es uno de los juegos de chance disponibles en Colombia y cuenta con puntos de venta autorizados en diferentes regiones del país. Este sábado 3 de octubre de 2026 se realizará un nuevo sorteo.

Resultado Dorado Noche hoy, sábado 3 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 3 de octubre de 2026 es el 2016 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 2016

Dos últimas cifras: 16

Tres últimas cifras: 016

La quinta: 6

Los jugadores deben comparar las cifras oficiales con el número registrado en su tiquete para verificar si obtuvieron un premio.

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¿A qué hora juega Dorado Noche?

Dorado Noche realiza sus sorteos los sábados, domingos y lunes festivos después de las 10:00 p. m.

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Por tratarse de sábado, el sorteo correspondiente a este 3 de octubre de 2026 se realizará en horas de la noche.

¿Cuánto se puede ganar con Dorado Noche?

El valor del premio depende de la modalidad de apuesta y de las cifras acertadas. Los premios por cada peso apostado son:



Cuatro cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

4.500 veces lo apostado. Cuatro cifras combinado: 208 veces lo apostado.

208 veces lo apostado. Últimas tres cifras directo: 400 veces lo apostado.

400 veces lo apostado. Últimas tres cifras combinado: 83 veces lo apostado.

83 veces lo apostado. Últimas dos cifras o pata: 50 veces lo apostado.

50 veces lo apostado. Última cifra o uña: 5 veces lo apostado.

Modalidades de apuesta de Dorado Noche

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Los jugadores pueden elegir diferentes formas de participar en el sorteo, dependiendo de la cantidad de cifras que quieran seleccionar:



Cuatro cifras directo: se apuesta por las cuatro cifras del número ganador.

se apuesta por las cuatro cifras del número ganador. Cuatro cifras combinado: se juega con las diferentes combinaciones posibles de las cuatro cifras.

se juega con las diferentes combinaciones posibles de las cuatro cifras. Tres cifras directo: se apuesta por las últimas tres cifras.

se apuesta por las últimas tres cifras. Tres cifras combinado: permite participar con combinaciones de las últimas tres cifras.

permite participar con combinaciones de las últimas tres cifras. Dos cifras o pata: se juega con las últimas dos cifras.

se juega con las últimas dos cifras. Una cifra o uña: se apuesta por la última cifra.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

Desde 2025, Dorado Noche cuenta con una quinta cifra adicional que acompaña el resultado principal. Esta alternativa se suma a las modalidades disponibles para los jugadores y puede generar una posibilidad adicional de premio cuando se cumplen las condiciones de la apuesta.

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¿Cómo reclamar un premio de Dorado Noche?

Los ganadores deben presentar la documentación requerida para solicitar el pago del premio. Entre los requisitos se encuentran:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y sin alteraciones.

Entregar una fotocopia del documento de identidad del ganador.

Para premios de $100.000 o más, el pago puede realizarse en puntos autorizados de Paga Todo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

¿Dónde jugar Dorado Noche?

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Dorado Noche está disponible en puntos de venta autorizados en diferentes regiones de Colombia. Allí los jugadores pueden realizar sus apuestas y elegir la modalidad con la que desean participar en el sorteo.