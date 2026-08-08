Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 8 de agosto de 2026

El Dorado Noche es uno de los chances más consultados por los apostadores de Bogotá y Cundinamarca, quienes siguen sus resultados para conocer el número ganador de cada sorteo. El juego es administrado por Paga Todo y cuenta con diferentes modalidades de apuesta.

Además de la combinación principal, los participantes pueden revisar las cifras parciales del resultado para comprobar si obtuvieron algún premio según la modalidad seleccionada.

Resultado del Dorado Noche hoy, sábado 8 de agosto de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 8 de agosto de 2026 es el 6802 - 0. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 6802

Dos últimas cifras: 02

Tres últimas cifras: 802

La quinta: 0

Los jugadores pueden consultar el resultado oficial en los puntos autorizados de Paga Todo y en los canales habilitados para verificar si su tiquete fue ganador.

Publicidad

¿Cómo se juega Dorado Noche?

Para participar en el Dorado Noche, el jugador debe seleccionar un número y elegir la modalidad de apuesta que prefiera. Dependiendo de la opción escogida, es posible obtener un premio al acertar las cuatro cifras o determinadas cifras finales del resultado.

Modalidades de apuesta del Dorado Noche

4 cifras directo

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.



Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo. 4 cifras combinado

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.



Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan. 3 últimas cifras directo

Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden exactamente con el resultado oficial.



Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden exactamente con el resultado oficial. 3 últimas cifras combinado

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque estén en una posición diferente.



Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque estén en una posición diferente. 2 últimas cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.



Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. 1 cifra o uña

Esta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.

Premios del Chance Dorado Noche

Publicidad

El valor que recibe el ganador depende de la modalidad elegida y del monto apostado. De acuerdo con el plan de premios indicado para este chance:



4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

hasta 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.

hasta 208 veces lo jugado. 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.

hasta 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.

hasta 83 veces el valor apostado. 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

50 veces lo jugado. 1 cifra o uña: 5 veces el valor apostado.

¿A qué hora juega el Dorado Noche?

El Dorado Noche realiza sus sorteos durante los fines de semana y días festivos:



Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

Los resultados oficiales pueden consultarse pocos minutos después de finalizar el sorteo en los puntos autorizados y en los canales habilitados por Paga Todo. Con sus diferentes modalidades de apuesta y opciones de premio, el Dorado Noche continúa entre los chances con mayor seguimiento en Bogotá, Cundinamarca y otras regiones de Colombia.