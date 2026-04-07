Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 7 de abril de 2026

El Chance Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos más populares entre los apostadores en Colombia, impulsado por su plan de premios y la variedad de modalidades que ofrece. Esta lotería permite a los jugadores elegir distintas formas de participación, adaptándose a diferentes niveles de riesgo y expectativas de ganancia.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, martes 7 de marzo de 2026

Para el martes 67 de abril de 2026, el número ganador del Dorado Tarde fue el (en minutos). Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde cuenta con múltiples opciones de apuesta, cada una con probabilidades y pagos distintos según el número de cifras acertadas y el orden en que se jueguen. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona de la siguiente manera:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

Tres últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

Dos últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Una cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Este esquema permite que los jugadores tengan opciones de ganar incluso si no aciertan el número completo, lo que incrementa la participación. Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota, ampliando las posibilidades dentro del juego.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar premios del Dorado Tarde está establecido bajo criterios de seguridad y transparencia. En el caso de montos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, los ganadores deben acudir a puntos autorizados para hacer efectivo el cobro.

Entre los requisitos exigidos se encuentran:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El cumplimiento de estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y garantizar que el pago se realice de manera adecuada.