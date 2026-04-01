Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 1 de abril de 2026

El chance Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos más populares entre los apostadores en Colombia, gracias a su plan de premios competitivo y a la flexibilidad en sus modalidades de juego.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, martes 31 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 1 abril de 2026 es el 0817 - 6. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 0817

Dos últimas cifras: 17

Tres últimas: 817

La quinta: 6

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 1 abril de 2026 es el 0817 - 6

Modalidades de juego y premios

Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es la variedad de modalidades disponibles. Cada tipo de apuesta ofrece diferentes probabilidades de acierto y niveles de ganancia, dependiendo del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan.

Plan de premios por cada peso apostado:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este esquema permite ampliar las posibilidades de ganar, incluso sin acertar el número completo, lo que favorece a distintos perfiles de jugadores.



Además, desde 2025 el sorteo incorporó la quinta balota, una alternativa adicional que incrementa las probabilidades de acierto y aporta mayor dinamismo al juego, fortaleciendo su posicionamiento en el mercado.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar premios en el Dorado Tarde está diseñado para garantizar transparencia y seguridad a los ganadores. De acuerdo con la entidad operadora, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.

Requisitos principales:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y asegurar que el pago se realice de manera adecuada.