Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 1 de abril de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos más populares entre los apostadores en Colombia, gracias a su plan de premios competitivo y a la flexibilidad en sus modalidades de juego.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 1 abril de 2026 es el 0817 - 6. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es la variedad de modalidades disponibles. Cada tipo de apuesta ofrece diferentes probabilidades de acierto y niveles de ganancia, dependiendo del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan.
Plan de premios por cada peso apostado:
Este esquema permite ampliar las posibilidades de ganar, incluso sin acertar el número completo, lo que favorece a distintos perfiles de jugadores.
Además, desde 2025 el sorteo incorporó la quinta balota, una alternativa adicional que incrementa las probabilidades de acierto y aporta mayor dinamismo al juego, fortaleciendo su posicionamiento en el mercado.
El proceso para reclamar premios en el Dorado Tarde está diseñado para garantizar transparencia y seguridad a los ganadores. De acuerdo con la entidad operadora, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.
Requisitos principales:
Cumplir con estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y asegurar que el pago se realice de manera adecuada.