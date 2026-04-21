Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy martes 21 de abril de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia y se puede jugar en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos autorizados. Su dinámica es sencilla y permite diferentes formas de ganar, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas.



Número ganador de Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 21 de abril de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los jugadores pueden incluir una “quinta balota” o número adicional, lo que aumenta las posibilidades de obtener mayores premios si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Dorado Tarde

El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los domingos y festivos no tiene sorteo. Los resultados pueden consultarse poco después de finalizada la transmisión oficial.

Este juego ofrece múltiples modalidades de premio, según el tipo de apuesta realizada. Así paga por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces lo apostado.

4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras (directa): 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces lo apostado.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces lo apostado.

A continuación, puede consultar el sorteo en vivo:

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con la información de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original debidamente diligenciado, sin errores ni enmendaduras.

Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el cobro.

Con estos datos, los jugadores pueden revisar los resultados del día y conocer el proceso para reclamar sus premios de manera clara y sin contratiempos.

