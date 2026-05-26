Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy martes 26 de mayo de 2026

El chance Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los sorteos más populares entre los apostadores colombianos. Su amplia cobertura a nivel nacional y la facilidad para consultar los resultados oficiales lo convierten en una de las opciones más jugadas diariamente.

Resultado del Dorado Tarde hoy, martes 26 de mayo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 26 de mayo de 2026 es (en minutos). La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en puntos autorizados para confirmar oficialmente cualquier premio.

Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después en canales autorizados y puntos de venta oficiales.

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Cabe recordar que los domingos y días festivos no se realiza sorteo.

Plan de premios del Dorado Tarde

Uno de los principales atractivos de este chance es su sistema de pagos, ya que ofrece premios incluso por aciertos parciales. El valor ganado depende de la modalidad elegida y de la cantidad de cifras acertadas.

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Por cada peso apostado, el plan de premios funciona de la siguiente manera:



4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Este esquema amplía las posibilidades de ganar y mantiene el interés de miles de jugadores en cada jornada.

Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio del Dorado Tarde, especialmente cuando el valor es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con algunos requisitos establecidos por la organización operadora.

Entre los principales requisitos se encuentran:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el proceso.

Asimismo, se recomienda revisar cuidadosamente el estado del tiquete, ya que cualquier tachón, enmendadura o inconsistencia podría afectar el pago del premio.