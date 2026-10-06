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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy martes 6 de octubre de 2026

Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy martes 6 de octubre de 2026

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, martes 6 de octubre de 2026.

Dorado Tarde.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

El chance Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos más jugados en Colombia, gracias a su amplia cobertura en el territorio nacional y a la facilidad con la que los apostadores pueden consultar los resultados oficiales tras cada jornada.

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Resultado de Dorado Tarde de este martes 6 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Tarde para este martes 6 de octubre de 2026 fue el 5209 - 8. La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.

  • Número ganador: 5209
  • Dos últimas cifras: 09
  • Tres últimas cifras: 209
  • La quinta: 8
Resultado Dorado Tarde.

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¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

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El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después a través de canales autorizados y puntos de venta. Los domingos y festivos no se realiza sorteo.

Plan de premios del Dorado Tarde

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Uno de los mayores atractivos de este juego es su sistema de pagos, ya que permite obtener ganancias incluso con aciertos parciales. El valor del premio depende de la modalidad de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona así:

  • 4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado
  • 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado
  • 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado
  • 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado
  • 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado
  • 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio del Dorado Tarde, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con algunos requisitos establecidos por Paga Todo:

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  • Ser mayor de edad
  • Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el proceso

También se recomienda revisar cuidadosamente el estado del tiquete, ya que cualquier tachón, enmendadura o inconsistencia podría afectar el pago del premio.

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Resultados del chance

Chances y Loterías

Dorado Tarde

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