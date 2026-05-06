Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy miércoles 6 de mayo de 2026

El chance Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos más jugados en Colombia, disponible en gran parte del territorio nacional a través de puntos de venta autorizados.



Resultado del Dorado Tarde hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 6 de mayo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Los resultados oficiales pueden consultarse pocos minutos después a través de canales autorizados y puntos de venta. Los domingos y festivos no hay sorteo.



Plan de premios del Dorado Tarde

El valor de los premios depende de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de apuesta elegida. Por cada peso apostado, el esquema de pagos funciona así:



4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este sistema permite obtener premios incluso con aciertos parciales, lo que amplía las posibilidades de ganar.



Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio, especialmente si es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir las condiciones establecidas por Paga Todo:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado

Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido)

Es importante revisar que el tiquete no tenga tachones ni enmendaduras, ya que cualquier irregularidad puede afectar el proceso de pago.

Gracias a su amplia cobertura, frecuencia de sorteos y atractivo plan de premios, el Dorado Tarde continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por los apostadores en Colombia.