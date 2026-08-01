Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 1 de agosto de 2026

El chance Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos de mayor reconocimiento en Colombia gracias a su cobertura nacional y a su atractivo esquema de premios.

Resultado del Dorado Tarde hoy, sábado 1 de agosto de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 1 de agosto de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

La entidad operadora recomienda consultar las cifras únicamente mediante los canales oficiales y conservar el comprobante de apuesta en buen estado para facilitar cualquier proceso de validación o reclamación.



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Una vez concluye la jornada, los resultados oficiales son publicados en canales autorizados y puntos de venta habilitados para que los jugadores puedan verificar rápidamente sus apuestas.

Es importante recordar que los domingos y días festivos este sorteo no se realiza.

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Plan de premios del Dorado Tarde

El sistema de premios de este chance reconoce tanto los aciertos completos como las coincidencias parciales, de acuerdo con la modalidad de apuesta seleccionada.

Por cada peso apostado, los premios corresponden a:



4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Este esquema ofrece diversas oportunidades de ganar en cada jornada.

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Requisitos para reclamar un premio

Los jugadores que obtengan premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deberán cumplir con los requisitos establecidos por la entidad operadora para realizar el proceso de cobro.



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Antes de iniciar cualquier trámite, también se recomienda revisar que el tiquete no presente tachaduras, enmendaduras o daños que puedan afectar la validación del premio. Con una cobertura que llega a todo el país, un plan de premios atractivo y diferentes modalidades de apuesta, el Dorado Tarde continúa posicionándose entre los chances más consultados por los colombianos.