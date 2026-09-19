Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy sábado 19 de septiembre de 2026

El Dorado Tarde es uno de los chances consultados en Colombia, con presencia especialmente en Bogotá y Cundinamarca. Los participantes pueden elegir diferentes modalidades de apuesta y consultar las cifras después de cada sorteo.

Resultado del Dorado Tarde hoy, 19 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 19 de septiembre de 2026 es el 4012- 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 4012

Dos últimas cifras: 12

Tres últimas cifras: 012

La quinta: 3

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Los domingos y festivos no se realiza este sorteo. Los resultados son publicados poco después mediante los canales autorizados y puntos de venta.

Plan de premios del Dorado Tarde

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El valor del premio depende de la modalidad elegida. Por cada peso apostado, las diferentes opciones tienen los siguientes pagos:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.

208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.

400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.

83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.

50 veces lo apostado. 1 última cifra o uña: 5 veces lo apostado.

Requisitos para reclamar un premio

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe cumplir con los requisitos establecidos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buenas condiciones.

Entregar una copia legible de la cédula.

Es importante verificar que el tiquete esté en buenas condiciones, pues cualquier alteración, corrección o irregularidad podría dificultar el proceso de pago del premio. El Dorado Tarde cuenta con presencia en Bogotá y Cundinamarca y ofrece diferentes modalidades para quienes participan en sus sorteos.