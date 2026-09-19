Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy sábado 19 de septiembre de 2026

El Super Astro Sol es uno de los juegos de suerte y azar de cobertura nacional en Colombia. Su dinámica combina la elección de un número de cuatro cifras con uno de los signos del zodiaco.

Resultado del Super Astro Sol hoy, sábado 19 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol para este sábado 19 de septiembre de 2026 fue el 8874 - cáncer ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 8874

Dos últimas cifras: 74

Tres últimas cifras: 874

Cómo jugar al Super Astro Sol

Para participar en este juego, cada apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco. La apuesta busca acertar la combinación anunciada posteriormente en el resultado oficial.

Para realizar una apuesta es necesario:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También está disponible la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con cualquiera de los signos. Cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas diferentes.

Estas alternativas permiten combinar diferentes números y signos dentro de una misma compra, de acuerdo con la modalidad elegida por el jugador.

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¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., horario establecido desde julio de 2025. Una vez termina el sorteo, los resultados son publicados posteriormente a través de los canales autorizados y puntos de venta.

Los jugadores pueden consultar el número y el signo ganador para comparar la información con los datos registrados en su tiquete.

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Dónde jugar Super Astro Sol

El Super Astro Sol puede jugarse en puntos físicos autorizados ubicados en diferentes regiones de Colombia. Estos establecimientos permiten realizar las apuestas y posteriormente consultar o validar los resultados correspondientes.

Es importante conservar el tiquete después de realizar la apuesta, especialmente si existe la posibilidad de haber obtenido un premio.

Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

El valor mínimo para participar en el Super Astro Sol es de $500, mientras que el monto máximo permitido por apuesta es de $10.000.

Antes de realizar la jugada, el participante puede escoger el número, el signo y la modalidad disponible de acuerdo con las opciones establecidas para este juego.

Cómo reclamar un premio

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Para reclamar un premio del Super Astro Sol se debe presentar la documentación solicitada y cumplir con los requisitos establecidos según el valor obtenido.

Documentación básica:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible del documento de identidad.

De acuerdo con el valor del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.

se requiere la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT correspondiente.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT correspondiente. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente junto con la documentación requerida. Este documento debe tener una expedición no mayor a 30 días y el pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez se complete la validación correspondiente.

El Super Astro Sol cuenta con cobertura nacional y permite participar mediante la combinación de un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.