Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 20 de junio de 2026

El chance Dorado Tarde continúa figurando entre los sorteos más seguidos por los colombianos gracias a su cobertura nacional y a las múltiples opciones de premio que ofrece a los participantes.

Resultado del Dorado Tarde hoy, sábado 20 de junio de 2026

El resultado oficial del chance Dorado Tarde, sorteo con sede en Bogotá y cobertura nacional, para este sábado 20 de junio de 2026 dejó como ganador el número (en minutos).



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

Este sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., horario en el que se lleva a cabo la extracción oficial de las cifras ganadoras.

Una vez finaliza el juego, los resultados son divulgados en plataformas autorizadas y establecimientos oficiales de venta. Los domingos y festivos no se realiza sorteo.

Plan de premios del Dorado Tarde

Uno de los principales atractivos de este chance es que recompensa tanto los aciertos exactos como algunas coincidencias parciales, dependiendo de la modalidad seleccionada.

Premios por cada peso apostado



4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Este esquema permite que los participantes tengan diferentes posibilidades de obtener ganancias en cada jornada.

Requisitos para reclamar un premio

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Las personas que resulten favorecidas con premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deberán cumplir con las condiciones establecidas por la entidad operadora.

Documentación necesaria



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Además, se recomienda revisar cuidadosamente el estado del comprobante de apuesta, ya que cualquier alteración o inconsistencia podría afectar el proceso de validación y pago del premio.

Con sorteos frecuentes, distintas modalidades de juego y un atractivo sistema de recompensas, el Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los chances más consultados por los colombianos.