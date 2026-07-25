Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 25 de julio de 2026

El chance Dorado Tarde continúa siendo uno de los sorteos de mayor reconocimiento en Bogotá y de amplia cobertura nacional.

Resultado del Dorado Tarde hoy, sábado 25 de julio de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 25 de julio de 2026 es el: (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Una vez finaliza la extracción, los resultados oficiales son divulgados a través de plataformas autorizadas y puntos de venta habilitados.

Es importante recordar que los domingos y días festivos este sorteo no se realiza.

Plan de premios del Dorado Tarde

Publicidad

El esquema de premios de este chance ofrece ganancias tanto para quienes aciertan el número completo como para aquellos que logran coincidencias parciales, dependiendo de la modalidad seleccionada.

Por cada peso apostado, los premios son los siguientes:



4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Este sistema brinda diversas oportunidades para que los jugadores puedan obtener premios en cada jornada.

Requisitos para reclamar un premio

Publicidad

Los participantes que obtengan premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deberán cumplir con las condiciones establecidas por la entidad operadora para realizar el cobro.

Documentación necesaria



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Antes de iniciar el trámite, también se recomienda verificar que el tiquete no tenga tachaduras, enmendaduras o daños que puedan afectar el proceso de validación.

Con una programación constante, cobertura nacional y un plan de premios que contempla diferentes modalidades de apuesta, el Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los chances preferidos por miles de colombianos.