Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy sábado 30 de mayo de 2026

El chance Dorado Tarde continúa siendo una de las alternativas de juego más consultadas por los colombianos debido a su cobertura nacional y a la rapidez con la que se publican los resultados oficiales. Cada jornada, miles de apostadores siguen de cerca este sorteo con la expectativa de acertar las cifras ganadoras.

Su amplio plan de premios y las diferentes modalidades de apuesta han contribuido a que se mantenga entre los chances con mayor reconocimiento en el país.

Resultado del Dorado Tarde hoy, sábado 30 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Dorado Tarde, sorteo con sede en Bogotá y cobertura nacional, para este sábado 30 de mayo de 2026 dejó como ganador el número 4437 - 1. Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador e invitamos a los participantes a verificar su tiquete en puntos autorizados o con vendedores oficiales para confirmar si resultaron favorecidos en esta jornada.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: 4437

Dos últimas cifras: 37

Tres últimas cifras: 437

La quinta: 1



La organización recomendó consultar los resultados únicamente a través de canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para cualquier proceso de validación o cobro.

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Una vez finaliza el juego, las cifras ganadoras son publicadas en plataformas autorizadas y puntos oficiales de venta.

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Es importante recordar que este sorteo no se realiza los domingos ni los días festivos.

Plan de premios del Dorado Tarde

Uno de los mayores atractivos de este chance es su sistema de pagos, el cual premia tanto los aciertos completos como las coincidencias parciales.

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Premios por cada peso apostado



4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Este esquema permite que los jugadores cuenten con distintas oportunidades de ganar según la modalidad seleccionada.

Requisitos para reclamar premios

Las personas que obtengan premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cumplir con las condiciones establecidas por la entidad operadora para realizar el cobro.

Documentación necesaria



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Asimismo, se recomienda revisar cuidadosamente el estado del boleto, ya que cualquier alteración, tachón o inconsistencia podría afectar el proceso de pago.

Con sorteos frecuentes, diferentes opciones de apuesta y un atractivo sistema de premios, el Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los chances más jugados y consultados por los colombianos.