Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 8 de agosto de 2026

El chance Dorado Tarde continúa entre los sorteos más consultados por los jugadores en Colombia. Su cobertura nacional y las diferentes alternativas de apuesta hacen que, cada jornada, numerosos participantes estén pendientes de las cifras oficiales para comprobar el resultado de sus tiquetes.

Resultado del Dorado Tarde hoy, sábado 8 de agosto de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 8 de agosto de 2026 es el 4263 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 4263

Dos últimas cifras: 63

Tres últimas cifras: 263

La quinta: 7

La recomendación para los jugadores es comprobar las cifras mediante canales autorizados y conservar el tiquete en buen estado para cualquier proceso de validación o reclamación.



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Los resultados oficiales se conocen pocos minutos después de la jornada y son publicados mediante canales autorizados y puntos de venta oficiales.

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Cabe recordar que los domingos y días festivos no se realiza este sorteo.

Plan de premios del Dorado Tarde

El Dorado Tarde cuenta con un esquema de premios que contempla tanto aciertos completos como coincidencias parciales. El valor recibido depende de la modalidad seleccionada y de las cifras acertadas.

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Por cada peso apostado, los pagos establecidos son:



4 cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.

400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.

50 veces lo apostado. 1 cifra o uña: 5 veces lo apostado.

Este sistema ofrece diferentes posibilidades de premio de acuerdo con el tipo de jugada realizada.

Requisitos para reclamar un premio

Los jugadores que obtengan premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cumplir con las condiciones establecidas para realizar el cobro correspondiente.



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es importante verificar que el tiquete esté en buenas condiciones, pues cualquier alteración, corrección o irregularidad podría dificultar el proceso de pago del premio.