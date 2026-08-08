Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 8 de agosto de 2026

El chance Sinuano Día continúa siendo uno de los sorteos más consultados en Córdoba y la región Caribe colombiana. Cada jornada, los jugadores permanecen atentos a la publicación de las cifras oficiales para comprobar si la combinación elegida coincidió con el resultado y obtuvo algún premio.

Su presencia en la región, los sorteos diarios y las distintas modalidades disponibles mantienen al Sinuano Día entre las alternativas de chance con mayor seguimiento en Colombia.

Resultado del Sinuano Día hoy, sábado 8 de agosto de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este sábado 8 de agosto de 2026 fue el 0167 - 6. La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Número ganador: 0167

Dos últimas cifras: 67

Tres últimas cifras: 167

La quinta: 6

La entidad operadora recomienda comprobar las cifras mediante canales autorizados y conservar el tiquete en buen estado para cualquier proceso de validación o reclamación.

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¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m.. Después de cada jornada, los resultados oficiales quedan disponibles en los canales autorizados y establecimientos habilitados para facilitar la consulta de los jugadores.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

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El Sinuano Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta. La cantidad del premio depende de la opción seleccionada y de las cifras que coincidan con el resultado oficial.

Modalidades disponibles



4 cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

acertar las cuatro cifras en el mismo orden. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar su posición.

acertar las cuatro cifras sin importar su posición. 3 cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras respetando el orden.

coincidir con las tres últimas cifras respetando el orden. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra sorteada.

Estas alternativas permiten escoger entre diferentes posibilidades de premio según la modalidad seleccionada.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben presentar la documentación exigida por la entidad operadora. Los requisitos adicionales dependen del valor del premio.

Documentación necesaria



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: requieren únicamente la documentación básica.

requieren únicamente la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. Para los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y una importante presencia en Córdoba y la región Caribe, el Sinuano Día continúa entre los chances que más consultan los jugadores en Colombia.