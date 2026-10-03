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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy viernes 3 de octubre de 2026

Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy viernes 3 de octubre de 2026

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy viernes 3 de octubre de 2026.

Dorado Tarde.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

El Dorado Tarde es uno de los chances más consultados en Colombia, con una presencia importante en Bogotá y Cundinamarca. El sorteo ofrece diferentes modalidades de apuesta para quienes participan con números de una a cuatro cifras.

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Resultado del Dorado Tarde hoy, sábado 3 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 3 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: (en minutos)
  • Dos últimas cifras: (en minutos)
  • Tres últimas cifras: (en minutos)
  • La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los domingos y días festivos no se realiza el sorteo.

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Una vez termina el sorteo, los resultados son publicados a través de los canales autorizados y puntos de venta para que los jugadores puedan verificar sus tiquetes.

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Plan de premios del Dorado Tarde

El plan de premios establece los siguientes pagos por cada peso apostado:

  • 4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.
  • 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.
  • 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.
  • 1 cifra o uña: 5 veces lo apostado.

Requisitos para reclamar un premio

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Para premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe presentar:

  • Ser mayor de edad.
  • El tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.
  • Una copia legible de la cédula.

Es importante verificar que el tiquete esté en buenas condiciones, pues cualquier alteración, corrección o irregularidad podría dificultar el proceso de pago del premio. El Dorado Tarde mantiene una presencia importante en Bogotá y Cundinamarca y cuenta con diferentes alternativas para participar en sus sorteos.

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