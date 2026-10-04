El Baloto no caía desde 2025 y lo ganó un jugador con estos números: se lleva $61.600 millones

El acumulado de Baloto cayó en el sorteo 2.717, realizado la noche del sábado 3 de octubre de 2026. Un jugador del municipio de Nobsa, en Boyacá, acertó los cinco números y la súper balota y se llevó un premio de $61.600 millones.

Según informó Baloto en un comunicado, se trata del acumulado más alto entregado desde 2017, la cuarta caída más grande en la historia del juego y la primera vez que el premio mayor cae en lo que va de 2026. El tiquete ganador fue comprado bajo la modalidad manual en un punto de venta de la red comercial aliada JER.

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Números ganadores del Baloto del 3 de octubre

La combinación ganadora del sorteo fue 03, 10, 14, 26, 31 y la súper balota 10. En total, el sorteo dejó 40.239 ganadores en las distintas categorías y una premiación de $61.965.911.950.

Así quedaron los premios por categoría

5 aciertos + súper balota: 1 ganador, $61.600.000.000.

1 ganador, $61.600.000.000. 5 aciertos: 1 ganador, $67.008.550.

1 ganador, $67.008.550. 4 aciertos + súper balota: 15 ganadores, $895.300 cada uno.

15 ganadores, $895.300 cada uno. 4 aciertos: 166 ganadores, $88.500 cada uno.

166 ganadores, $88.500 cada uno. 3 aciertos + súper balota: 346 ganadores, $36.800 cada uno.

346 ganadores, $36.800 cada uno. 3 aciertos: 5.841 ganadores, $7.100 cada uno.

5.841 ganadores, $7.100 cada uno. 2 aciertos + súper balota: 3.300 ganadores, $10.050 cada uno.

3.300 ganadores, $10.050 cada uno. Súper balota: 30.569 ganadores, $6.000 cada uno.

En el sorteo 2.717 del Baloto, realizado el sábado 3 de octubre de 2026, se registró un ganador con cinco aciertos más la superbalota, que se llevó el acumulado de $61.600 millones, en una jornada con 40.239 ganadores en total. Para el sorteo del lunes 5 de octubre, el nuevo acumulado es de $4.300 millones.

Resultados de la Revancha del 3 de octubre

En la Revancha, que tenía un acumulado de $2.000 millones, los números ganadores fueron 19, 23, 27, 38, 40 y la súper balota 14. Ningún jugador acertó la combinación completa ni los cinco números sin súper balota. El sorteo de Revancha dejó 31.330 ganadores y una premiación total de $132.414.550.

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Premios de la Revancha

4 aciertos + súper balota: 4 ganadores, $1.488.250 cada uno.

4 ganadores, $1.488.250 cada uno. 4 aciertos: 39 ganadores, $166.950 cada uno.

39 ganadores, $166.950 cada uno. 3 aciertos + súper balota: 130 ganadores, $43.400 cada uno.

130 ganadores, $43.400 cada uno. 3 aciertos: 2.199 ganadores, $8.400 cada uno.

2.199 ganadores, $8.400 cada uno. 2 aciertos + súper balota: 1.907 ganadores, $7.700 cada uno.

1.907 ganadores, $7.700 cada uno. Súper balota: 27.051 ganadores, $3.000 cada uno.

El sorteo 2.717 de Revancha, del sábado 3 de octubre de 2026, no tuvo ganador del premio mayor y dejó 31.330 ganadores en otras categorías, con una premiación total de $132.414.550. El nuevo acumulado es de $2.200 millones para el lunes 5 de octubre.

Cómo reclamar el premio del Baloto

De acuerdo con la empresa, el ganador debe comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para gestionar la entrega del premio. Los pasos y condiciones para el cobro están publicados en la página oficial www.baloto.com.

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Boyacá, décimo departamento donde cae el acumulado

Desde mayo de 2022, cuando comenzó la actual concesión que administra Baloto, Boyacá se convirtió en el décimo departamento del país en el que ha caído el premio mayor, en este caso por primera vez. Bogotá y Santander registran dos caídas cada uno en ese periodo.

Cifras del juego desde 2022

Entre el 25 de mayo de 2022 y el 27 de septiembre de 2026, Baloto ha entregado más de $425.617 millones en premios a 12.373.513 ganadores. En el mismo periodo, ha transferido más de $268.982 millones al sistema de salud del país.

Acumulados para el próximo sorteo

Tras la caída del premio mayor, el Baloto reinicia su acumulado en $4.300 millones para el sorteo del lunes 5 de octubre. La Revancha, que no tuvo ganador en su categoría principal, ofrecerá $2.200 millones en la misma fecha.

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El juego puede adquirirse en la página www.baloto.com, en los más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en el país y en las principales cadenas de grandes superficies.