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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

Consulte todos los resultados de la Lotería de Bogotá del 13 de agosto de 2026 en su sorteo 2859.

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Lotería de Bogota hoy
Foto: Lotería de Bogotá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

La Lotería de Bogotá realizó el jueves 13 de agosto de 2026 el sorteo 2859, que tuvo como premio mayor $12.000 millones. El número favorecido fue el XXXX, de la serie XXX, correspondiente al principal premio de la jornada.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, la lotería entregó diferentes premios secos a los participantes que adquirieron billetes o fracciones para este sorteo.

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Estos fueron los números y series que obtuvieron los principales premios secos del sorteo 2859:

¿Cómo verificar si el billete ganó?

Para comprobar si un billete resultó ganador, los participantes deben comparar el número y la serie con los resultados oficiales del sorteo 2859. La recomendación es verificar la información publicada por la Lotería de Bogotá antes de iniciar cualquier proceso de cobro.

La entidad también recomienda conservar el billete o fracción en buen estado y consultar los canales oficiales para conocer el procedimiento correspondiente al cobro de cada premio.

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