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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 18 de junio de 2026

Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 18 de junio de 2026

Conozca los resultados detallados del plan de premios de la Lotería de Bogotá de este jueves, 18 de junio de 2026.

Lotería de Bogotá
Lotería de Bogotá, resultados
Foto: Lotería de Bogotá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

La Lotería de Bogotá realizó el jueves 18 de junio de 2026 su sorteo número 2851. El premio mayor fue entregado al billete con el número XXXX de la serie XXX, combinación que se convirtió en la gran protagonista del sorteo tras ser anunciada oficialmente por la organización.

Premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá entregó diferentes premios secos en varias categorías, ampliando las posibilidades de ganancia para los jugadores que adquirieron billetes y fracciones.

Una de las loterías más tradicionales de Colombia

La Lotería de Bogotá continúa siendo uno de los sorteos más reconocidos del país gracias a su trayectoria y a la variedad de premios que ofrece cada semana. Miles de participantes compran sus billetes y fracciones con la expectativa de acertar la combinación ganadora y obtener alguno de los incentivos económicos.

Uno de los principales atractivos del sorteo es la amplia oferta de premios secos, que permite que más jugadores tengan oportunidades de ganar incluso si no alcanzan el premio mayor.

Recomendaciones para reclamar los premios

La Lotería de Bogotá recuerda a los ganadores la importancia de verificar cuidadosamente los resultados antes de iniciar cualquier proceso de reclamación. Para confirmar un premio, es necesario que el número y la serie del billete coincidan exactamente con los anunciados en el sorteo 2850.

Entre las recomendaciones entregadas por la organización se encuentran:

  • Mantener el billete original en buen estado.
  • Revisar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá.
  • Consultar los requisitos necesarios para realizar la reclamación.
  • Presentar la documentación solicitada de acuerdo con el valor del premio obtenido.

Con una historia consolidada y una amplia variedad de premios, la Lotería de Bogotá mantiene su lugar como uno de los juegos de azar más seguidos por los colombianos, quienes cada semana participan con la esperanza de convertirse en los nuevos ganadores.

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