Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 19 de marzo de 2026

La Lotería de Bogotá volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia con la realización del sorteo número 2839, celebrado en la noche del jueves 19 de marzo de 2026. Como es habitual cada semana, miles de jugadores en todo el país estuvieron atentos a los resultados, motivados por un atractivo plan de premios y múltiples oportunidades de ganar.



Premio Mayor de la Lotería de Bogotá – $10.000 millones

El resultado más importante de la jornada fue el número XXXX de la serie XXX, ganador del Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el gran protagonista del sorteo 2837, marcando un momento especial para su afortunado poseedor y generando expectativa entre quienes siguen cada jueves este reconocido juego de azar.



Premios secos del sorteo 2839

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá ofreció una amplia variedad de premios secos, aumentando significativamente las posibilidades de ganar para los participantes.



Una tradición que aporta al país

Con más de un siglo de trayectoria, la Lotería de Bogotá continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia. Su completo plan de premios, la transparencia de los sorteos y la constante entrega de premios en todo el territorio nacional fortalecen la confianza de los jugadores semana tras semana.

Además, esta lotería cumple un papel clave en el país, ya que parte de los recursos generados por la venta de billetes se destinan al fortalecimiento del sistema de salud, contribuyendo así al bienestar de millones de colombianos.

Los resultados mencionados corresponden a los números oficiales del sorteo 2837 del 12 de marzo de 2026. Se recomienda a los jugadores verificar sus billetes a través de los canales oficiales para confirmar cualquier premio.