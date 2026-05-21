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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 21 de mayo de 2026

Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 21 de mayo de 2026

Conozca los resultados detallados del plan de premios de 34.000 millones de la Lotería de Bogotá de este jueves, 21 de mayo de 2026.

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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de may, 2026

La Lotería de Bogotá realizó el sorteo número 2847 en la noche del jueves 21 de mayo de 2026, una jornada que dejó un nuevo millonario en Colombia. El premio mayor fue para el número XXXX de la serie XXX, combinación ganadora que se convirtió en la más buscada por los participantes del tradicional juego de azar de la capital del país.

Además del premio principal, la lotería distribuyó una amplia variedad de premios secos de diferentes categorías, una característica que la mantiene entre las más atractivas para los jugadores gracias a las múltiples oportunidades de obtener ganancias.

Premios secos de la Lotería de Bogotá

Recomendaciones para reclamar un premio

Los resultados publicados corresponden al sorteo 2847 de la Lotería de Bogotá, realizado el 21 de mayo de 2026. Antes de iniciar cualquier trámite de cobro, los ganadores deben verificar cuidadosamente que el número y la serie coincidan exactamente con los registrados en el billete original.

Asimismo, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la Lotería de Bogotá para confirmar la información y conocer los requisitos vigentes para el proceso de reclamación del premio.

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