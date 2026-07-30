Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 30 de julio de 2026

La Lotería de Bogotá realizó el jueves 30 de julio de 2026 el sorteo 2857, en el que puso en juego un premio mayor de $12.000 millones. Según los resultados oficiales, el billete ganador fue el XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el afortunado ganador del principal premio de la jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, el sorteo entregó decenas de premios secos en distintas categorías, ofreciendo nuevas oportunidades de ganar a quienes adquirieron billetes o fracciones.

Imagen oficial y verificación de resultados

La Lotería de Bogotá también publicó la imagen oficial del sorteo 2857, en la que se confirma el resultado del Premio Mayor de $12.000 millones.La entidad recomienda a todos los participantes verificar cuidadosamente sus billetes con los resultados oficiales para confirmar si obtuvieron alguno de los premios entregados durante el sorteo realizado el 30 de julio de 2026.