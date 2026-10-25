Resultado de la Lotería de Boyacá anoche: premio mayor y secos del sábado último sorteo 24 octubre

Los resultados de la Lotería de Boyacá son consultados cada semana por miles de colombianos que esperan conocer si sus billetes fueron premiados. En el sorteo número 4647, la entidad entregó un Premio Mayor de $15.000 millones, junto con otros premios de importantes cuantías en las modalidades de secos y aproximaciones. El número ganador del premio principal fue el: 5707, correspondiente a la serie 232.

Resultados Lotería de Boyacá.

Como es habitual, este sorteo generó expectativa entre los participantes de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia. Tras la publicación de los resultados oficiales, los apostadores pueden consultar los números ganadores y compararlos con los de sus billetes para establecer si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

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Números ganadores de los premios secos de la Lotería de Boyacá

Además del Premio Mayor, la Lotería de Boyacá anunció los resultados de sus premios secos, con montos que oscilan entre los $10 millones y los $1.000 millones. Estas categorías ofrecen oportunidades adicionales para los jugadores que participan en cada sorteo.

- Premio Fortuna por $1.000 millones



Número: 4867

Serie: 042

- Premio Alegría por $400 millones



Número: 3274

Serie: 081

- Premio Ilusión por $300 millones



Número: 4298

Serie: 052

- Premio Esperanza por $100 millones



Número: 8807

Serie: 173

Premios Berraquera por $50 millones

Número: 1718 — Serie: 029

Número: 6384 — Serie: 000

Número: 0218 — Serie: 081

Número: 5248 — Serie: 189

Premios Optimismo por $20 millones

Número: 4037 — Serie: 380

Número: 5520 — Serie: 286

Número: 5756 — Serie: 241

Número: 8657 — Serie: 180

Número: 4792 — Serie: 429

Número: 1106 — Serie: 080

Número: 4477 — Serie: 228

Número: 1759 — Serie: 129

Número: 8187 — Serie: 233

Número: 8840 — Serie: 211

Número: 4553 — Serie: 429

Número: 7121 — Serie: 360

Número: 1047 — Serie: 070

Número: 4573 — Serie: 431

Número: 3771 — Serie: 265

Premios Valentía por $10 millones

Número: 0277 — Serie: 355

Número: 0932 — Serie: 374

Número: 1291 — Serie: 046

Número: 1349 — Serie: 409

Número: 1951 — Serie: 295

Número: 2610 — Serie: 222

Número: 2957 — Serie: 210

Número: 3018 — Serie: 045

Número: 3063 — Serie: 063

Número: 3347 — Serie: 011

Número: 3955 — Serie: 059

Número: 3987 — Serie: 037

Número: 4032 — Serie: 294

Número: 4338 — Serie: 365

Número: 4346 — Serie: 052

Número: 4621 — Serie: 007

Número: 5446 — Serie: 429

Número: 5841 — Serie: 159

Número: 6301 — Serie: 382

Número: 6464 — Serie: 027

Número: 6483 — Serie: 028

Número: 6596 — Serie: 258

Número: 6752 — Serie: 083

Número: 6835 — Serie: 206

Número: 7071 — Serie: 197

Número: 7080 — Serie: 353

Número: 7139 — Serie: 419

Número: 7206 — Serie: 044

Número: 8404 — Serie: 042

Número: 8690 — Serie: 105

Número: 9901 — Serie: 201

Número: 9367 — Serie: 074

Número: 9420 — Serie: 296

Número: 9985 — Serie: 226

Número: 9993 — Serie: 337

Asimismo, a través de sus canales oficiales, la Lotería de Boyacá compartió la información gráfica del sorteo 4647, en la que aparecen los datos correspondientes al Premio Mayor de $15.000 millones y los diferentes premios secos que estuvieron en juego.



La Lotería de Boyacá realizó el sorteo n.º 4647 el sábado 24 de octubre de 2026. El premio mayor de $15.000 millones correspondió al número 5707 de la serie 232, y el tablero oficial también publica los premios Fortuna, Alegría, Ilusión, Esperanza, Berraquera, Optimismo y Valentía.

Los apostadores pueden consultar el listado completo de números favorecidos y verificar si sus billetes coinciden con alguna de las combinaciones premiadas. Para confirmar si obtuvieron un premio, es importante revisar los resultados oficiales y comprobar tanto el número como la serie, según las condiciones de cada categoría.

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¿Cómo verificar los resultados de la Lotería de Boyacá?

Quienes deseen saber si obtuvieron un premio deben contrastar el número y la serie de sus billetes con los resultados divulgados por la Lotería de Boyacá en sus medios oficiales.

La revisión debe incluir ambos datos, ya que la coincidencia del número y la serie puede ser determinante para establecer si un billete resulta ganador en determinadas categorías. También es aconsejable conservar el documento en buenas condiciones mientras se verifican los resultados y se consultan los requisitos establecidos para reclamar un eventual premio.

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Por último, acudir a las fuentes oficiales es la mejor manera de confirmar la información del sorteo y evitar posibles errores derivados de publicaciones compartidas en redes sociales u otras plataformas digitales.

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