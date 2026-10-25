En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones en Brasil
Quitavisas
Rodrigo Lara
Eva Ferrer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultado de la Lotería de Boyacá anoche: premio mayor y secos del sábado último sorteo 24 octubre

Resultado de la Lotería de Boyacá anoche: premio mayor y secos del sábado último sorteo 24 octubre

El sorteo 4647 de la Lotería de Boyacá del sábado 24 de octubre de 2026 entregó el premio mayor de $15.000 millones al número 5707 de la serie 232. Revise su billete.

Lotería de Boyacá
Lotería de Boyacá
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2026

Los resultados de la Lotería de Boyacá son consultados cada semana por miles de colombianos que esperan conocer si sus billetes fueron premiados. En el sorteo número 4647, la entidad entregó un Premio Mayor de $15.000 millones, junto con otros premios de importantes cuantías en las modalidades de secos y aproximaciones. El número ganador del premio principal fue el: 5707, correspondiente a la serie 232.

_Lotería de Boyacá (16).png
Resultados Lotería de Boyacá.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Como es habitual, este sorteo generó expectativa entre los participantes de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia. Tras la publicación de los resultados oficiales, los apostadores pueden consultar los números ganadores y compararlos con los de sus billetes para establecer si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

Últimas noticias

Baloto Revancha.jpg
Juegos de azar

Resultados del Baloto y Revancha: números ganadores de anoche del 24 de octubre de 2026

Lotería del Cauca (4).jpg
Juegos de azar

Último sorteo Lotería del Cauca ayer 24 de octubre 2026, número ganador mayor y secos

Publicidad

Números ganadores de los premios secos de la Lotería de Boyacá

Además del Premio Mayor, la Lotería de Boyacá anunció los resultados de sus premios secos, con montos que oscilan entre los $10 millones y los $1.000 millones. Estas categorías ofrecen oportunidades adicionales para los jugadores que participan en cada sorteo.

- Premio Fortuna por $1.000 millones

  • Número: 4867
  • Serie: 042

- Premio Alegría por $400 millones

  • Número: 3274
  • Serie: 081

- Premio Ilusión por $300 millones

  • Número: 4298
  • Serie: 052

- Premio Esperanza por $100 millones

  • Número: 8807
  • Serie: 173

Premios Berraquera por $50 millones

  • Número: 1718 — Serie: 029
  • Número: 6384 — Serie: 000
  • Número: 0218 — Serie: 081
  • Número: 5248 — Serie: 189

Premios Optimismo por $20 millones

  • Número: 4037 — Serie: 380
  • Número: 5520 — Serie: 286
  • Número: 5756 — Serie: 241
  • Número: 8657 — Serie: 180
  • Número: 4792 — Serie: 429
  • Número: 1106 — Serie: 080
  • Número: 4477 — Serie: 228
  • Número: 1759 — Serie: 129
  • Número: 8187 — Serie: 233
  • Número: 8840 — Serie: 211
  • Número: 4553 — Serie: 429
  • Número: 7121 — Serie: 360
  • Número: 1047 — Serie: 070
  • Número: 4573 — Serie: 431
  • Número: 3771 — Serie: 265

Premios Valentía por $10 millones

  • Número: 0277 — Serie: 355
  • Número: 0932 — Serie: 374
  • Número: 1291 — Serie: 046
  • Número: 1349 — Serie: 409
  • Número: 1951 — Serie: 295
  • Número: 2610 — Serie: 222
  • Número: 2957 — Serie: 210
  • Número: 3018 — Serie: 045
  • Número: 3063 — Serie: 063
  • Número: 3347 — Serie: 011
  • Número: 3955 — Serie: 059
  • Número: 3987 — Serie: 037
  • Número: 4032 — Serie: 294
  • Número: 4338 — Serie: 365
  • Número: 4346 — Serie: 052
  • Número: 4621 — Serie: 007
  • Número: 5446 — Serie: 429
  • Número: 5841 — Serie: 159
  • Número: 6301 — Serie: 382
  • Número: 6464 — Serie: 027
  • Número: 6483 — Serie: 028
  • Número: 6596 — Serie: 258
  • Número: 6752 — Serie: 083
  • Número: 6835 — Serie: 206
  • Número: 7071 — Serie: 197
  • Número: 7080 — Serie: 353
  • Número: 7139 — Serie: 419
  • Número: 7206 — Serie: 044
  • Número: 8404 — Serie: 042
  • Número: 8690 — Serie: 105
  • Número: 9901 — Serie: 201
  • Número: 9367 — Serie: 074
  • Número: 9420 — Serie: 296
  • Número: 9985 — Serie: 226
  • Número: 9993 — Serie: 337

Asimismo, a través de sus canales oficiales, la Lotería de Boyacá compartió la información gráfica del sorteo 4647, en la que aparecen los datos correspondientes al Premio Mayor de $15.000 millones y los diferentes premios secos que estuvieron en juego.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 24 de octubre de 2026: premio mayor 5707, serie 232, y tabla de premios
La Lotería de Boyacá realizó el sorteo n.º 4647 el sábado 24 de octubre de 2026. El premio mayor de $15.000 millones correspondió al número 5707 de la serie 232, y el tablero oficial también publica los premios Fortuna, Alegría, Ilusión, Esperanza, Berraquera, Optimismo y Valentía.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Los apostadores pueden consultar el listado completo de números favorecidos y verificar si sus billetes coinciden con alguna de las combinaciones premiadas. Para confirmar si obtuvieron un premio, es importante revisar los resultados oficiales y comprobar tanto el número como la serie, según las condiciones de cada categoría.

Publicidad

¿Cómo verificar los resultados de la Lotería de Boyacá?

Quienes deseen saber si obtuvieron un premio deben contrastar el número y la serie de sus billetes con los resultados divulgados por la Lotería de Boyacá en sus medios oficiales.

La revisión debe incluir ambos datos, ya que la coincidencia del número y la serie puede ser determinante para establecer si un billete resulta ganador en determinadas categorías. También es aconsejable conservar el documento en buenas condiciones mientras se verifican los resultados y se consultan los requisitos establecidos para reclamar un eventual premio.

Publicidad

Por último, acudir a las fuentes oficiales es la mejor manera de confirmar la información del sorteo y evitar posibles errores derivados de publicaciones compartidas en redes sociales u otras plataformas digitales.

Lotería de Boyacá en VIVO

Relacionados

Lotería de Boyacá

Resultado de loterías de hoy

Loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad