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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Último sorteo del Baloto y Revancha: números ganadores de anoche del 24 de octubre de 2026

Último sorteo del Baloto y Revancha: números ganadores de anoche del 24 de octubre de 2026

Todos los resultados del sorteo 2.726 de Baloto y Revancha en Colombia del miércoles 24 de octubre de 2026. Consulte la combinación ganadora, la tabla de aciertos y los nuevos acumulados.

Baloto Revancha.jpg
Baloto Revancha.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

El sábado 24 de octubre de 2026 la empresa operadora celebró el sorteo número 2.726 del juego Baloto y Revancha. Durante la transmisión oficial se revelaron los números premiados para ambas jugadas y la distribución de las ganancias entre los miles de apostadores en todo el territorio colombiano.

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Combinación ganadora del Baloto

Los billetes impresos con los siguientes números obtuvieron los principales reconocimientos del juego tradicional:

Últimas noticias

Sorteo Sinuano Noche.jpg
Juegos de azar

Resultado del último sorteo de Sinuano Noche hoy sábado 24 de octubre de 2026

Logotipo del sorteo Dorado Noche.
Juegos de azar

Dorado Noche: resultado del último sorteo de hoy, sábado 24 de octubre de 2026

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  • Números de la suerte: XX - XX - XX - XX - XX (en minutos)
  • Súper Balota (SB): XX

Combinación ganadora de Revancha

Para la modalidad alternativa, las balotas extraídas determinaron el siguiente resultado:

  • Números de la suerte: XX - XX - XX - XX - XX
  • Súper Balota (SB): XX

Próximo sorteo programado

  • Fecha del evento: Sábado 24 de octubre de 2026.
  • Bolsa conjunta en juego: Más de $20.600 millones de pesos entre ambas modalidades.
  • Puntos de venta: Redes autorizadas de SuperGIROS, SuRed y plataformas digitales oficiales en línea.

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Para participar en Baloto, los jugadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 43, sin repetir, y seleccionar una superbalota entre el 1 y el 16. La apuesta se puede realizar de manera manual, escogiendo los números favoritos, o automática, dejando que el Sistema Central del Juego los seleccione al azar. Al finalizar el proceso, el punto de venta entrega un tiquete que sirve como comprobante de la apuesta.

Quienes quieran jugar Baloto Revancha deben realizar primero una apuesta en Baloto y pagar un valor adicional de $3.000, IVA incluido. Esta modalidad permite participar con los mismos números seleccionados en el juego principal para tener una oportunidad adicional de ganar el acumulado de Revancha. De esta manera, los jugadores pueden competir por los premios de ambos sorteos con una sola combinación de números.

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