Dorado Noche: resultado del último sorteo de hoy, sábado 24 de octubre de 2026

El Dorado Noche es uno de los juegos de suerte y azar disponibles en Colombia. Cada sorteo permite a los participantes comprobar si acertaron los números de sus apuestas y conocer si tienen derecho a reclamar un premio. Este sábado 24 de octubre, los jugadores podrán consultar el resultado oficial de la jornada.

Resultado del Dorado Noche hoy, sábado 24 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 24 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

Los participantes deben comparar el resultado publicado con la combinación registrada en su tiquete para verificar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.



¿A qué hora juega el Dorado Noche?

El Dorado Noche se sortea los sábados, domingos y lunes festivos después de las 10:00 p. m. Los resultados se pueden consultar una vez termine el sorteo y el operador publique la información oficial.

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¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Dorado Noche?

El Dorado Noche ofrece distintas modalidades para jugar con cuatro, tres, dos o una cifra. El premio depende de la combinación acertada y del valor apostado, de acuerdo con las condiciones del juego.



Cuatro cifras directo: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden. Paga 4.500 veces el valor apostado por cada peso jugado.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden. Paga 4.500 veces el valor apostado por cada peso jugado. Cuatro cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Paga 208 veces el valor apostado por cada peso.

permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Paga 208 veces el valor apostado por cada peso. Tres cifras directo: requiere acertar las últimas tres cifras en el orden exacto. Paga 400 veces el valor apostado por cada peso.

requiere acertar las últimas tres cifras en el orden exacto. Paga 400 veces el valor apostado por cada peso. Tres cifras combinado: consiste en acertar las tres cifras seleccionadas, sin importar su orden. Paga 83 veces el valor apostado por cada peso.

consiste en acertar las tres cifras seleccionadas, sin importar su orden. Paga 83 veces el valor apostado por cada peso. Dos cifras o pata: requiere acertar las dos últimas cifras del resultado. Paga 50 veces el valor apostado por cada peso.

requiere acertar las dos últimas cifras del resultado. Paga 50 veces el valor apostado por cada peso. Una cifra o uña: permite jugar con una cifra y paga cinco veces el valor apostado por cada peso.

Los premios están sujetos a las reglas oficiales y a la validación del tiquete.

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La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

La quinta balota es una opción adicional dentro de las condiciones del juego. Los participantes deben revisar el resultado correspondiente y consultar las reglas del operador para determinar si esta opción aplica a su apuesta.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?

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Quienes acierten su apuesta deben cumplir los requisitos establecidos para validar el tiquete y solicitar el pago. Es importante conservar el comprobante original en buen estado y revisar que la información esté completa y sea legible.



Ser mayor de edad: este es uno de los requisitos para reclamar un premio.

este es uno de los requisitos para reclamar un premio. Presentar el tiquete original: debe estar debidamente diligenciado y no tener alteraciones.

debe estar debidamente diligenciado y no tener alteraciones. Entregar una fotocopia del documento de identidad: debe corresponder a la persona que reclama el premio.

Consultar los puntos de pago: para premios de $100.000 o más, se puede verificar si el pago está disponible en puntos Paga Todo habilitados y cuáles son las condiciones aplicables.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda confirmar los requisitos vigentes con el operador autorizado.

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¿Dónde jugar al Dorado Noche?

El Dorado Noche se puede jugar en puntos de venta autorizados en Colombia. Antes de realizar una apuesta, comprueba que el establecimiento esté habilitado y conserva el tiquete para consultar el resultado y reclamar un eventual premio.